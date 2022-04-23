В Перми из-за санкций отказались от чешских печей для крематория

Чешские печи для крематория заменят на российские аналоги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за антироссийских экономических санкций пермским властям пришлось заменить указанные в первоначальном проекте по строительству крематория чешские печи на российские аналоги. Информация размещена на сайте «Ъ-Прикамье».

В сообщении приведена цитата источника, близкого к пермской администрации: «Определена замена на отечественное производство. Замена производителя не скажется на сроках поставки и строительства, стоимость российских печей будет не выше иностранных аналогов».

О строительстве пермского крематория заговорили еще в 2008 году, разработали проектную документацию. Приступили к возведению здания в 2011, но так и не закончили. К проекту вернулись позднее. В 2020 году власти провели обследование здания и пришли к выводу, что для его достройки потребуется 100 миллионов рублей, было высказано предложение достроить его в рамках муниципально-частного партнерства. А уже в 2021 году мэр Перми Алексей Демкин сообщил, что проект будет реализован за счет бюджета и пообещал пермякам крематорий к 300-летию краевой столицы. URA.RU писало, что глава города в марте текущего года на своей странице в соцсети выложил иллюстрации того, как именно будет выглядеть пермский долгострой.

Санкции со стороны запада усилились в этом году, после начала спецоперации на Украине. Правительство России предпринимает все возможные шаги, чтобы ускорить работу программы импортозамещения и наводнить отечественный рынок высококачественной продукцией.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам