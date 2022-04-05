Влад мечтал о краповом берете спецназовца (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Красноуфимска (Свердловская область), 18-летний Владислав Балахнин мечтал о краповом берете бойца спецназа Росгвардии и ради этого заключил контракт. О жизни солдата, погибшего во время спецоперации на Украине, URA.RU рассказала его мама Роза Хатмулина.

«Мой сын спортсмен, очень крепкий, не пьет, не курит, он тренировался — занимался карате, боксом, ходил на футбол, готовился к армии. Целеустремленный парень, он хотел получить краповый берет. Когда заключал контракт, цель была — получение этого крапового берета», — рассказала Роза Хатмулина.

Краповый берет носят некоторые бойцы спецназа Росгвардии: головной убор можно заслужить, только выдержав трудный физически и психологически экзамен. После окончания школы, в ноябре 2021 года, Влад ушел служить в армию и попал в войска Росгвардии, в московскую часть. В феврале 2022-го он подписал контракт.

«Перед этим Влад блестяще сдал экзамен по физподготовке и прошел психологический тест, очень радовался этому. Ночью 13 февраля сын последний раз вышел на связь. Сказал — «Мама, мы уезжаем, не теряй, не ищи, не звони, там не будет связи. Все будет хорошо», — вспоминает мать.

8 марта Владислав Балахнин погиб во время штурма одного из украинских аэропортов. Как рассказали военные на похоронах солдата, 18-летний боец погиб как герой: он прикрыл собой командира, получив смертельное ранение. Посмертно Владислав Балахнин награжден орденом Мужества. Его матери сослуживцы вручили краповый берет.

Вынужденная спецоперация по демилитаризации и денацификации на Украине была начата 24 февраля. Ее цель — прекращение геноцида народа Донбасса, поражение нацбатов, вооружения ВСУ и военных объектов. По сообщениям Минобороны России, в операции со стороны РФ участвуют профессионалы, которых в рамках контрактной службы отправляют на Украину.

Влад (слева) умел за себя постоять Фото: семейный архив Владислава Балахнина

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