В бою на Украине погиб 18-летний свердловский солдат-каратист. Фото

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Торжественная церемония возложения цветов к памятнику маршалу Жукову. Екатеринбург, гвоздика, гвоздики, возложение цветов
Владислава похоронят в Красноуфимском районе Фото:

В Красноуфимском районе простятся с 18-летним Владиславом Балахниным, погибшим во время спецоперации на Украине. Администрация городского округа выразила соболезнования родным и близким солдата.

«Администрация городского округа Красноуфимск выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни Владислава Балахнина. Мы всегда будем помнить Владислава — воина, сильного и мужественного человека, беззаветно исполнявшего свой воинский долг, защищавшего жителей Донбасса и национальную безопасность России», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте администрации.

Владислав окончил среднюю школу № 2 в Красноуфимске. Педагоги помнят вчерашнего выпускника как трудолюбивого, ответственного, доброго, отзывчивого парня. «Готовность всегда прийти на помощь, активное участие в школьной жизни, трогательное и бережное отношение к родителям были его характерными чертами», — отметили земляки.

Кроме учебы Влад занимался спортом: он имел черный пояс по карате, входил в состав сборной Свердловской области, не раз был победителем областных соревнований и даже призером соревнований Всероссийского уровня. В 2021 году юношу ушел по призыву в армию, а в январе 2022 года подписал контракт, решив связать свою судьбу с защитой Родины. 22 июля Владиславу исполнилось бы 19 лет. Редакция URA.RU выражает свои соболезнования родным и близким солдата.

Спецоперация на Украине началась вынужденно 24 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее «кульминацией курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной». Как отмечал президент РФ Владимир Путин, задачей военных является избавление народа Донбассе от геноцида и страданий. Российская армия, в отличие от украинской, максимально бережно и корректно относится не только к мирным жителям, но и к солдатам ВСУ.

Владиславу Балахнину было 18 лет
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В Красноуфимском районе простятся с 18-летним Владиславом Балахниным, погибшим во время спецоперации на Украине. Администрация городского округа выразила соболезнования родным и близким солдата. «Администрация городского округа Красноуфимск выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни Владислава Балахнина. Мы всегда будем помнить Владислава — воина, сильного и мужественного человека, беззаветно исполнявшего свой воинский долг, защищавшего жителей Донбасса и национальную безопасность России», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте администрации. Владислав окончил среднюю школу № 2 в Красноуфимске. Педагоги помнят вчерашнего выпускника как трудолюбивого, ответственного, доброго, отзывчивого парня. «Готовность всегда прийти на помощь, активное участие в школьной жизни, трогательное и бережное отношение к родителям были его характерными чертами», — отметили земляки. Кроме учебы Влад занимался спортом: он имел черный пояс по карате, входил в состав сборной Свердловской области, не раз был победителем областных соревнований и даже призером соревнований Всероссийского уровня. В 2021 году юношу ушел по призыву в армию, а в январе 2022 года подписал контракт, решив связать свою судьбу с защитой Родины. 22 июля Владиславу исполнилось бы 19 лет. Редакция URA.RU выражает свои соболезнования родным и близким солдата. Спецоперация на Украине началась вынужденно 24 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее «кульминацией курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной». Как отмечал президент РФ Владимир Путин, задачей военных является избавление народа Донбассе от геноцида и страданий. Российская армия, в отличие от украинской, максимально бережно и корректно относится не только к мирным жителям, но и к солдатам ВСУ.
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