Новый генерал прибудет в Челябинск в ближайшие дни Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новым начальником ГУФСИН по Челябинской области назначен 55-летний генерал-майор внутренней службы Михаил Арсланов. Указ президента о его назначении уже подписан, руководителя ждут в Челябинске уже 6 апреля. Информацию об этом URA.RU сообщили несколько источников.

«Новым начальником назначен теперь уже экс-начальник УФСИН по Удмуртской республике Михаил Нурнахметович Арсланов. Приедет на новое место службы он в ближайшие дни, возможно 6 апреля», — говорит источник.

Михаилу Арсланову 55 лет. Он родом из Якутии. Карьеру в системе ФСИН начал в 1987 году. Работал на различных должностях в Красноярском крае, затем в 2017 году стал начальником отдела ФСИН по Карачево-Черкессии, в 2018 — возглавил УФСИН России по Удмуртии. В пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области кадровые назначения комментировать отказались.

Место начальника ГУФСИН по Челябинской области стало вакантным в январе, после того как действующий руководитель Виктор Брант в январе 2021 года был переведен на аналогичную должность в Нижний Новгород. Для него это стало повышением, так как Нижний Новгород является центром федерального округа. Больше года в статусе врио руководителя работал полковник Сергей Бульчук. Ранее источники URA.RU сообщали, что челябинское ведомство возглавит начальник управления ФСИН по Архангельской области генерал-майор внутренней службы Алан Купеев, однако он был назначен начальником ведомства в Новосибирске.

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