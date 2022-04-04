04 апреля 2022

В Перми назвали профессии, где можно заработать много чаевых

© Служба новостей «URA.RU»
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Кофейни. Екатеринбург, coffee me, чаевые
В кафе чаевые оставляют чаще всего, но суммы — не самые большие Фото:

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, кому пермяки чаще всего оставляют чаевые, кому редко, и какие это обычно суммы. Оказалось, что в среднем самые большие суммы получают сотрудники отелей.

«Сотрудникам отелей и гостиниц оставляют в среднем по 340 рублей. Но, делают это редко. На чай в кафе и ресторанах пермяки отдают меньше — в среднем по 200 рублей. Но, при этом, делают это чаще всего», — указано в исследовании.

В парикмахерских и салонах красоты сотрудники, судя по опросу пермяков, могут получить по 120 рублей. Курьеры получают в среднем по 115 рублей сверх чека, сотрудники заправок и автомоек — по 80 рублей, таксистам достается меньше всего — по 65 рублей. В SuperJob также отметили, что пермяки за последний год стали оставлять меньше чаевых. Исключение — только общепит.

Ранее URA.RU сообщало, что ФНС планирует поставить на учет чаевые самозанятых. Пользователи предложили на чеке самозанятого указывать реквизиты для перевода чаевых.

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Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, кому пермяки чаще всего оставляют чаевые, кому редко, и какие это обычно суммы. Оказалось, что в среднем самые большие суммы получают сотрудники отелей. «Сотрудникам отелей и гостиниц оставляют в среднем по 340 рублей. Но, делают это редко. На чай в кафе и ресторанах пермяки отдают меньше — в среднем по 200 рублей. Но, при этом, делают это чаще всего», — указано в исследовании. В парикмахерских и салонах красоты сотрудники, судя по опросу пермяков, могут получить по 120 рублей. Курьеры получают в среднем по 115 рублей сверх чека, сотрудники заправок и автомоек — по 80 рублей, таксистам достается меньше всего — по 65 рублей. В SuperJob также отметили, что пермяки за последний год стали оставлять меньше чаевых. Исключение — только общепит. Ранее URA.RU сообщало, что ФНС планирует поставить на учет чаевые самозанятых. Пользователи предложили на чеке самозанятого указывать реквизиты для перевода чаевых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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