В Перми назвали профессии, где можно заработать много чаевых

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, кому пермяки чаще всего оставляют чаевые, кому редко, и какие это обычно суммы. Оказалось, что в среднем самые большие суммы получают сотрудники отелей.
«Сотрудникам отелей и гостиниц оставляют в среднем по 340 рублей. Но, делают это редко. На чай в кафе и ресторанах пермяки отдают меньше — в среднем по 200 рублей. Но, при этом, делают это чаще всего», — указано в исследовании.
В парикмахерских и салонах красоты сотрудники, судя по опросу пермяков, могут получить по 120 рублей. Курьеры получают в среднем по 115 рублей сверх чека, сотрудники заправок и автомоек — по 80 рублей, таксистам достается меньше всего — по 65 рублей. В SuperJob также отметили, что пермяки за последний год стали оставлять меньше чаевых. Исключение — только общепит.
Ранее URA.RU сообщало, что ФНС планирует поставить на учет чаевые самозанятых. Пользователи предложили на чеке самозанятого указывать реквизиты для перевода чаевых.
Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, кому пермяки чаще всего оставляют чаевые, кому редко, и какие это обычно суммы. Оказалось, что в среднем самые большие суммы получают сотрудники отелей. «Сотрудникам отелей и гостиниц оставляют в среднем по 340 рублей. Но, делают это редко. На чай в кафе и ресторанах пермяки отдают меньше — в среднем по 200 рублей. Но, при этом, делают это чаще всего», — указано в исследовании. В парикмахерских и салонах красоты сотрудники, судя по опросу пермяков, могут получить по 120 рублей. Курьеры получают в среднем по 115 рублей сверх чека, сотрудники заправок и автомоек — по 80 рублей, таксистам достается меньше всего — по 65 рублей. В SuperJob также отметили, что пермяки за последний год стали оставлять меньше чаевых. Исключение — только общепит. Ранее URA.RU сообщало, что ФНС планирует поставить на учет чаевые самозанятых. Пользователи предложили на чеке самозанятого указывать реквизиты для перевода чаевых.