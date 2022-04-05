Депутаты одобрили скандальную стройку огромных складов у Шарташа

Решающее голосование по вопросу намечено на 12 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Комиссия гордумы Екатеринбурга по городскому хозяйству согласовала строительство торгово-логистического центра «Уральский» к северу от озера Шарташ. Депутаты согласились перевести большой земельный участок из зоны ЗРЗ (зона развития застройки) в зону Ц-3 (зона транспортной инфраструктуры), передает корреспондент URA.RU из зала.

«Предлагается изменить территориальную зону [в отношении участка в поселке Калиновский] с ЗРЗ на зону Ц-3 — транспортной инфраструктуры. Предложение соответствует генеральному плану», — сказал начальник Главархитектуры Алексей Храмов.

Депутаты разделились на две группы. Первая (Виталий Чачин, Михаил Вечкензин, Дмитрий Сергин и Руслан Камалетдинов) напомнила, что против строительства ТЛЦ с лета 2021-го выступают местные жители, в том числе многодетные семьи, которые опасаются, что проект нанесет экологический ущерб территории. Вторая группа (Владимир Крицкий, Александр Колесников) настаивала на том, что, во-первых, экологическая экспертиза еще впереди, а во-вторых, Екатеринбургу подобные логопарки необходимы, поскольку наделяют город статусом окна между Европой и Азией. Колесников также напомнил, что на общественных обсуждениях большинство участников от горожан высказались «за».

Поскольку в итоге комиссия одобрила поправки в правила землепользования и застройки, они будут вынесены на заседание гордумы. Решающее голосование состоится 12 апреля.

ТЛЦ «Уральский» планируется возвести к 2024 году. На территории в 162 гектара инвестор, «Екатеринбургский транспортный терминал» (его бенефициары — в Москве), построит железнодорожные пути и контейнерные площадки. И туда будут приходить поезда с самыми разными грузами — от заказов с Ozon или AliExpress до продовольственных товаров.

По данным URA.RU, для руководства города этот проект особенно важен. Чиновники в приватных разговорах неоднократно делились, что мэр Алексей Орлов, когда начались протесты, якобы просил минимизировать негатив вокруг ТЛЦ.

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