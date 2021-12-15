15 декабря 2021

Мэр Екатеринбурга поддержал стройки, вокруг которых были протесты

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Алексея Орлова по итогам 2021 года. Екатеринбург
Алексей Орлов уверяет, что вреда Шарташу от новых строек не будет Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что поддерживает строительство термального комплекса «Баден-Баден», а также транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский» рядом с озером Шарташ. Об этом мэр рассказал на пресс-конференции 16 декабря, передает корреспондент URA.RU.

«Я вас уверяю, что, когда построят термальный комплекс, вреда озеру не будет. Повредить ему очень сложно, практически невозможно» — объяснил Орлов.

Что касается стройки ТЛЦ «Уральский», то Орлов отметил, что вредного производства там нет, как и угрозы находящимся рядом дачам. «Вредного производства там нет. ТЛЦ — огромный объем инвестиций и новые рабочие места», — отметил глава Екатеринбурга.

Строительство комплекса «Баден-Баден» на берегу озера Шарташ предположительно планируется начать в 2022 году. Против стройки выступают местные жители. Так, письма губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с требованием остановить стройку отправляли экскурсоводы, а также 5500 горожан, проживающих на улицах, расположенных рядом с лесопарком. 12 декабря у входа в Каменные палатки пришел пикет противников строительства термального комплекса, а также ТЛЦ «Уральский».

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что поддерживает строительство термального комплекса «Баден-Баден», а также транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский» рядом с озером Шарташ. Об этом мэр рассказал на пресс-конференции 16 декабря, передает корреспондент URA.RU. «Я вас уверяю, что, когда построят термальный комплекс, вреда озеру не будет. Повредить ему очень сложно, практически невозможно» — объяснил Орлов. Что касается стройки ТЛЦ «Уральский», то Орлов отметил, что вредного производства там нет, как и угрозы находящимся рядом дачам. «Вредного производства там нет. ТЛЦ — огромный объем инвестиций и новые рабочие места», — отметил глава Екатеринбурга. Строительство комплекса «Баден-Баден» на берегу озера Шарташ предположительно планируется начать в 2022 году. Против стройки выступают местные жители. Так, письма губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с требованием остановить стройку отправляли экскурсоводы, а также 5500 горожан, проживающих на улицах, расположенных рядом с лесопарком. 12 декабря у входа в Каменные палатки пришел пикет противников строительства термального комплекса, а также ТЛЦ «Уральский».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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