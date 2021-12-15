Мэр Екатеринбурга поддержал стройки, вокруг которых были протесты

16 декабря 2021 в 14:40 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов уверяет, что вреда Шарташу от новых строек не будет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что поддерживает строительство термального комплекса «Баден-Баден», а также транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский» рядом с озером Шарташ. Об этом мэр рассказал на пресс-конференции 16 декабря, передает корреспондент URA.RU. «Я вас уверяю, что, когда построят термальный комплекс, вреда озеру не будет. Повредить ему очень сложно, практически невозможно» — объяснил Орлов. Что касается стройки ТЛЦ «Уральский», то Орлов отметил, что вредного производства там нет, как и угрозы находящимся рядом дачам. «Вредного производства там нет. ТЛЦ — огромный объем инвестиций и новые рабочие места», — отметил глава Екатеринбурга. Строительство комплекса «Баден-Баден» на берегу озера Шарташ предположительно планируется начать в 2022 году. Против стройки выступают местные жители. Так, письма губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с требованием остановить стройку отправляли экскурсоводы, а также 5500 горожан, проживающих на улицах, расположенных рядом с лесопарком. 12 декабря у входа в Каменные палатки пришел пикет противников строительства термального комплекса, а также ТЛЦ «Уральский». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что поддерживает строительство термального комплекса «Баден-Баден», а также транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский» рядом с озером Шарташ. Об этом мэр рассказал на пресс-конференции 16 декабря, передает корреспондент URA.RU. «Я вас уверяю, что, когда построят термальный комплекс, вреда озеру не будет. Повредить ему очень сложно, практически невозможно» — объяснил Орлов. Что касается стройки ТЛЦ «Уральский», то Орлов отметил, что вредного производства там нет, как и угрозы находящимся рядом дачам. «Вредного производства там нет. ТЛЦ — огромный объем инвестиций и новые рабочие места», — отметил глава Екатеринбурга. Строительство комплекса «Баден-Баден» на берегу озера Шарташ предположительно планируется начать в 2022 году. Против стройки выступают местные жители. Так, письма губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с требованием остановить стройку отправляли экскурсоводы, а также 5500 горожан, проживающих на улицах, расположенных рядом с лесопарком. 12 декабря у входа в Каменные палатки пришел пикет противников строительства термального комплекса, а также ТЛЦ «Уральский».