Китай планирует закупиться товарами тюменских компаний

Самым востребованным российским продуктом в Китае является масло Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Представители Китая заявили о том, что планируют закупиться продуктами, производимыми в Тюменской области. Особое внимание они уделили муке, маслу, молоку, мясу и шоколаду. Об этом стало известно местным журналистам.

«Топ продуктов, которые нужны китайским потребителям — растительное масло, в основном рапсовое, молочная продукция и морепродукты, мясная продукция, снеки и зерно. Также существует спрос на шоколад и продукты глубокой переработки. Мы готовы оказать помощь и поддержку российским компаниям и организовать в крупных городах Китая склады. Всю полученную прибыль можно выводить за рубеж», — сообщает издательство «72.ру» со ссылкой на слова директора по внешнему сотрудничеству платформы государственных услуг по импорту и экспорту Юань Биня.

Также представители Китая сообщили, что предприниматели, чьи товары попадут в Шанхайскую бондовую зону, получат налоговые послабления. Это не распространяется только на автомобили. В первый год производственные компании не будут облагаться налогом, во второй и третий год налог составит 5%. В дальнейшем компании будут выплачивать налоги в размере 15%.

Заместитель губернатора Тюменской области, Андрей Пантелеев считает, что заключение такого союза будет важным шагом для обеих сторон. «У нашего бизнеса есть интерес ко всему, что связано с высокими технологиями, а с китайской стороны — интерес к тюменским продуктам питания, которые славятся качеством и натуральностью», — рассказал заместитель губернатора журналистам.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам