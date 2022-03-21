Обвиняемая подавала ложные сведения в департамент образования ХМАО, чтобы получить денежную компенсацию в рамках нацпроекта «Демография» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО за махинации с субсидиями на сумму более 5 миллионов рублей будут судить заведующую частным детским садом Элину Суфиянову. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора детского сада ООО „Кидс Планета“. Она обвиняется в мошенничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», — рассказала пресс-секретарь.

Следствие установило, что с сентября по декабрь 2020 года Суфиянова, чтобы получить денежную компенсацию в рамках нацпроекта «Демография» на якобы приобретенные товары и оборудование подавала ложные сведения в департамент образования и молодежной политики ХМАО. Также известно, что обвиняемая в 2018 и 2020 году похитила денежные средства, полученные ей в рамках муниципальной субсидии на возмещение затрат на оплату труда, приобретение игрушек и пособий для детей. Как сообщили в прокуратуре ХМАО, дело направлено в суд для рассмотрения, также надзорное ведомство обратилось с иском о взыскании ущерба с обвиняемой.

Ранее URA.RU сообщало, что директора детсада в ХМАО судят за махинации с COVID-выплатами. Следствие считает что директор детского сада предъявила в городскую мэрию подложные документы, якобы подтверждающие понесенные затраты за аренду нежилого помещения, а также оплату коммуналки.

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