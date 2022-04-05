В Кремле озвучили ультиматум для встречи Путина и Зеленского

05 апреля 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Российская сторона не исключает встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава России Владимир Путин допускает встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако это может произойти только после согласования документа по итогам переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Здесь для нас ничего не изменилось. Мы не отвергаем возможности встречи для нашего президента. Но мы еще раз повторяем, что она возможна только после того, как будет согласован текст документа», — высказался Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. На фоне этого стороны проводят переговоры по урегулированию конфликта, но пока не пришли к общему решению. Участники переговоров от Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Ранее прошло обсуждение в Стамбуле. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявлял, что встреча прошла конструктивно. Украина готова согласиться на условие России и не вступать в НАТО, передают «Дни.ру» слова Мединского. В Кремле заявляли, что встреча Путина и Зеленского возможна, но после подготовки конкретного документа делегациями двух стран, сообщает «Федеральное агентство новостей». Однако президент Украины Владимир Зеленский допустил, что этого может и не произойти. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава России Владимир Путин допускает встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако это может произойти только после согласования документа по итогам переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Здесь для нас ничего не изменилось. Мы не отвергаем возможности встречи для нашего президента. Но мы еще раз повторяем, что она возможна только после того, как будет согласован текст документа», — высказался Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. На фоне этого стороны проводят переговоры по урегулированию конфликта, но пока не пришли к общему решению. Участники переговоров от Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Ранее прошло обсуждение в Стамбуле. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявлял, что встреча прошла конструктивно. Украина готова согласиться на условие России и не вступать в НАТО, передают «Дни.ру» слова Мединского. В Кремле заявляли, что встреча Путина и Зеленского возможна, но после подготовки конкретного документа делегациями двух стран, сообщает «Федеральное агентство новостей». Однако президент Украины Владимир Зеленский допустил, что этого может и не произойти.