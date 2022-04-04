04 апреля 2022

Тюменские власти озвучили планы по льготной газификации

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора Дубровского в Чебаркульский и Уйский районы Челябинской области, газификация села
К 2024 году в Тюменской области газифицируют более 24 тысяч домов Фото:

К 2024 году в Тюменской области газифицируют более 24 тысяч домов. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Ранее депутаты регионального парламента приняли законопроект о льготной газификации.

«Более 24 тысяч домовладений будут газифицированы в Тюменской области к 2024 году. Продолжим догазификацию Казанского, Ишимского районов и города Ишима. В 2022 году ПАО „Газпром“ должно завершить строительство газораспределительной станции „Ишим“ и двух межпоселковых газопроводов. Это позволит нарастить мощности», — цитирует инфоцентр тюменского губернатора Александра Моора.

В правительстве напомнили, что в 2021 году Тюменская областная дума приняла решение об увеличении с июля 2021 года суммы социальной поддержки на внутридомовую газификацию с 40 до 60 тысяч рублей для 43 категорий населения. «При необходимости эта сумма вновь будет увеличена», — заверили власти.

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К 2024 году в Тюменской области газифицируют более 24 тысяч домов. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Ранее депутаты регионального парламента приняли законопроект о льготной газификации. «Более 24 тысяч домовладений будут газифицированы в Тюменской области к 2024 году. Продолжим догазификацию Казанского, Ишимского районов и города Ишима. В 2022 году ПАО „Газпром“ должно завершить строительство газораспределительной станции „Ишим“ и двух межпоселковых газопроводов. Это позволит нарастить мощности», — цитирует инфоцентр тюменского губернатора Александра Моора. В правительстве напомнили, что в 2021 году Тюменская областная дума приняла решение об увеличении с июля 2021 года суммы социальной поддержки на внутридомовую газификацию с 40 до 60 тысяч рублей для 43 категорий населения. «При необходимости эта сумма вновь будет увеличена», — заверили власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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