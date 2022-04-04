Тюменские власти озвучили планы по льготной газификации

05 апреля 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

К 2024 году в Тюменской области газифицируют более 24 тысяч домов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К 2024 году в Тюменской области газифицируют более 24 тысяч домов. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Ранее депутаты регионального парламента приняли законопроект о льготной газификации. «Более 24 тысяч домовладений будут газифицированы в Тюменской области к 2024 году. Продолжим догазификацию Казанского, Ишимского районов и города Ишима. В 2022 году ПАО „Газпром“ должно завершить строительство газораспределительной станции „Ишим“ и двух межпоселковых газопроводов. Это позволит нарастить мощности», — цитирует инфоцентр тюменского губернатора Александра Моора. В правительстве напомнили, что в 2021 году Тюменская областная дума приняла решение об увеличении с июля 2021 года суммы социальной поддержки на внутридомовую газификацию с 40 до 60 тысяч рублей для 43 категорий населения. «При необходимости эта сумма вновь будет увеличена», — заверили власти. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

К 2024 году в Тюменской области газифицируют более 24 тысяч домов. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Ранее депутаты регионального парламента приняли законопроект о льготной газификации. «Более 24 тысяч домовладений будут газифицированы в Тюменской области к 2024 году. Продолжим догазификацию Казанского, Ишимского районов и города Ишима. В 2022 году ПАО „Газпром“ должно завершить строительство газораспределительной станции „Ишим“ и двух межпоселковых газопроводов. Это позволит нарастить мощности», — цитирует инфоцентр тюменского губернатора Александра Моора. В правительстве напомнили, что в 2021 году Тюменская областная дума приняла решение об увеличении с июля 2021 года суммы социальной поддержки на внутридомовую газификацию с 40 до 60 тысяч рублей для 43 категорий населения. «При необходимости эта сумма вновь будет увеличена», — заверили власти.