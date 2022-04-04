Базу отдыха построили на землях, где это запрещено (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прокуратура Упоровского района добилась сноса базы отдыха «Лагуна», незаконно построенной на землях лесного фонда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Компания-владелец берет с отдыхающих плату за услуги, а ее деятельность рекламировала районная администрация.

«Прокуратура Упоровского района через суд обязала ООО „Тобол“ снести незаконные постройки в лесу — базу отдыха „Лагуна“. На участке обнаружены баня, шесть беседок, столько же домиков для отдыха, теплица, дом охраны и торговый павильон», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

База отдыха находится на берегу озера Среднее Песьяное. А услуги ООО «Тобол» ранее рекламировали власти. На сайте администрации Упоровского района до сих пор размещен прайс «Лагуны» от 2015 года.

За самовольное занятие территории леса компания уже привлекалась к ответственности. В беседе с URA.RU генеральный директор «Тобола» Леонид Корепанов рассказал, что юрлицо выплатило штраф в 200 тысяч рублей.

«„Лагуна“ существует с 2013 года. Мы пытались взять землю в аренду, но сначала нам могли предоставить только 9 гектар вместо нужного одного. Затем, когда мы согласились, оказалось, что место в принципе не предназначено под цели нашей компании — рекреацию. Сейчас два выхода: либо добиться оформления документов, либо закрыть посещение базы для посетителей. А у нас отдыхают не только жители района, но и приезжают со всей области, даже соревнования для инвалидов проводят», — пояснил Корепанов.

По данным сервиса СБИС, в 2020 году ООО «Тобол» получило 24,7 млн рублей чистой прибыли. Сферы деятельности компании — выращивание зерновых, зернобобовых, разведение скота, торговля зерном и мясом.

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