В Сургуте присяжные оправдали мужчину, сознавшегося в убийстве

В Сургуте присяжные единогласно оправдали обвиняемого в убийстве Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Сургуте суд присяжных единогласно проголосовал за оправдательный приговор для подозреваемого в убийстве. При этом сам мужчина ранее сознался в совершении преступления. Это второе заседание присяжных по данному уголовному делу и оно повторило выводы первого жюри. Об этом URA.RU рассказал адвокат обвиняемого Антон Бушланов.

«Первый суд присяжных состоялся в августе прошлого года, тогда его оправдали. Однако было обнаружено процессуальное нарушение. Были выбраны новые присяжные, они также вынесли оправдательный вердикт», — сказал Антон Бушланов.

По версии следствия, мужчина зарезал ножом хозяина квартиры во время застолья. Однако сам мужчина вину не признает. С доводами защиты согласились и два состава присяжных заседателей. По словам адвоката, прокуратурой будет подана апелляцию повторно.

Бушланов также рассказал, что изначально подсудимый признал свою вину, дав соответствующие показания. Однако оказавшись под стражей от своих показаний отказался. «По его словам, он специально признался, так как с ним обращались не по-человечески. Впоследствии он от показаний отказался», — заключил Бушланов. В прокуратуре ХМАО корреспонденту агентства рассказали, что намерены обжаловать данное судебное решение.