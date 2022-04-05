Врач назвал главную ошибку при хранении мяса

06 апреля 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Замороженное мясо должно храниться при минус 18 градусах, сказал Алексей Калинчев Фото: Анна Майорова © URA.RU Заморозка мяса спустя несколько дней хранения в холодильнике является грубым нарушением и может серьезно повлиять на качество данного продукта. Об этом URA.RU сообщил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Мясо не должно четыре дня лежать дома в холодильнике, а потом отправляться в морозилку. Это не правильно. Будут нарушаться вкусовые качества и количество жирорастворимых витаминов будет страдать. Если не собираешься готовить, лучше купить замороженное или сразу убрать в морозилку. Также страдает качество при быстрой разморозке. Лучше размораживать медленно, не в микроволновке», — рассказал Алексей Калинчев. Мясо могут неправильно хранить еще до попадания к покупателю в холодильник, объяснил врач. «Может быть нарушение холодовой цепочки. Плохие холодильники в магазине, паллеты с мясом стоят прямо в зале и неизвестно, когда их разберут, или стекла нет в холодильнике», — добавил Калиничев. Эндокринолог отметил, что по своим свойствам заморозка не проигрывает остальной продукции. «Замороженное мясо не опасно и ничем принципиально не отличается от охлажденного, если оно было заморожено правильно, хранилось весь период при минус 18 градусов, не подвергалось разморозке. Ни один эксперт не в силах без использования промоборудования различить эти два вида мяса. А вот если мясо было заморожено не сразу, что является грубым нарушением, тогда, конечно, органолептические качества и состав будут явно проигрывать охлажденному», — заключил Калинчев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заморозка мяса спустя несколько дней хранения в холодильнике является грубым нарушением и может серьезно повлиять на качество данного продукта. Об этом URA.RU сообщил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Мясо не должно четыре дня лежать дома в холодильнике, а потом отправляться в морозилку. Это не правильно. Будут нарушаться вкусовые качества и количество жирорастворимых витаминов будет страдать. Если не собираешься готовить, лучше купить замороженное или сразу убрать в морозилку. Также страдает качество при быстрой разморозке. Лучше размораживать медленно, не в микроволновке», — рассказал Алексей Калинчев. Мясо могут неправильно хранить еще до попадания к покупателю в холодильник, объяснил врач. «Может быть нарушение холодовой цепочки. Плохие холодильники в магазине, паллеты с мясом стоят прямо в зале и неизвестно, когда их разберут, или стекла нет в холодильнике», — добавил Калиничев. Эндокринолог отметил, что по своим свойствам заморозка не проигрывает остальной продукции. «Замороженное мясо не опасно и ничем принципиально не отличается от охлажденного, если оно было заморожено правильно, хранилось весь период при минус 18 градусов, не подвергалось разморозке. Ни один эксперт не в силах без использования промоборудования различить эти два вида мяса. А вот если мясо было заморожено не сразу, что является грубым нарушением, тогда, конечно, органолептические качества и состав будут явно проигрывать охлажденному», — заключил Калинчев.