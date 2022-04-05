Свердловская киностудия проведет 1-й международный кинофестиваль

06 апреля 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

Кинофестиваль пройдет при поддержке Минкультуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге пройдет первый Международный фестиваль дебютов евразийского континента «Одна шестая». Фестиваль проведет Свердловская киностудия с 1 по 7 августа, мероприятие официально поддержало Минкультуры. «В этом году наша киностудия проведет в Екатеринбурге свой фестиваль — I Международный фестиваль дебютов евразийского континента „Одна шестая“. Это уже официально: Минкультуры опубликовало список киномероприятий, которые получат поддержку в 2022 году. Уже известны запланированные даты: с 1 по 7 августа», — говорится в сообщении на сайт киностудии. Отмечается, что в рамках фестиваля пройдут два конкурса дебютных фильмов: международный и российский. Организаторы ожидают, что участие в культурном событии примут конкурсанты со всей России, а также из ближнего зарубежья, Сербии, Греции, Индии, Ирана, Китая, Кореи и других стран. В программу фестиваля войдут игровые, документальные фильмы и анимационные картины. Над организацией мероприятия работает команда киностудии, уральские кинематографисты и опытные организаторы, продюсеры международных кинофестивалей (ММКФ, «Предчувствие», «Кинопроба»), сообщили в киностудии. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге пройдет первый Международный фестиваль дебютов евразийского континента «Одна шестая». Фестиваль проведет Свердловская киностудия с 1 по 7 августа, мероприятие официально поддержало Минкультуры. «В этом году наша киностудия проведет в Екатеринбурге свой фестиваль — I Международный фестиваль дебютов евразийского континента „Одна шестая“. Это уже официально: Минкультуры опубликовало список киномероприятий, которые получат поддержку в 2022 году. Уже известны запланированные даты: с 1 по 7 августа», — говорится в сообщении на сайт киностудии. Отмечается, что в рамках фестиваля пройдут два конкурса дебютных фильмов: международный и российский. Организаторы ожидают, что участие в культурном событии примут конкурсанты со всей России, а также из ближнего зарубежья, Сербии, Греции, Индии, Ирана, Китая, Кореи и других стран. В программу фестиваля войдут игровые, документальные фильмы и анимационные картины. Над организацией мероприятия работает команда киностудии, уральские кинематографисты и опытные организаторы, продюсеры международных кинофестивалей (ММКФ, «Предчувствие», «Кинопроба»), сообщили в киностудии.