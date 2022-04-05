В Нижним Тагиле двое взрослых зацеперов чуть не попали под машину

Мужчины упали со сцепки трамвая Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Двое мужчин в Нижнем Тагиле свалились со сцепки трамвая и чуть не попали под колеса автомобиля. Инцидент произошел 3 апреля.

«3 апреля в Нижнем Тагиле двое мужчин катались на сцепном устройстве трамвая на проспекте Ленина и упали на проезжую часть. Зацеперы едва не попали под колеса проезжающих мимо автомобилей», — передает АН «Между строк».

Ранее URA.RU сообщало, что девушка зацепер попала под колеса трамвая. Она скончалась на месте от полученных травм.