05 апреля 2022

В Нижним Тагиле двое взрослых зацеперов чуть не попали под машину

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний город. Пермь, трамвай, трамвай львенок
Мужчины упали со сцепки трамвая Фото:

Двое мужчин в Нижнем Тагиле свалились со сцепки трамвая и чуть не попали под колеса автомобиля. Инцидент произошел 3 апреля.

«3 апреля в Нижнем Тагиле двое мужчин катались на сцепном устройстве трамвая на проспекте Ленина и упали на проезжую часть. Зацеперы едва не попали под колеса проезжающих мимо автомобилей», — передает АН «Между строк».

Ранее URA.RU сообщало, что девушка зацепер попала под колеса трамвая. Она скончалась на месте от полученных травм.

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Двое мужчин в Нижнем Тагиле свалились со сцепки трамвая и чуть не попали под колеса автомобиля. Инцидент произошел 3 апреля. «3 апреля в Нижнем Тагиле двое мужчин катались на сцепном устройстве трамвая на проспекте Ленина и упали на проезжую часть. Зацеперы едва не попали под колеса проезжающих мимо автомобилей», — передает АН «Между строк». Ранее URA.RU сообщало, что девушка зацепер попала под колеса трамвая. Она скончалась на месте от полученных травм.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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