Мэрия Екатеринбурга продала исторический особняк за 146,4 млн

Усадьба находится возле полпредства в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге продали историческую усадьбу Бородиной, находящуюся около резиденции уральского полпреда. Обладателем особняка стала екатеринбургская компания «Деловой дом на Архиерейской». Особняк продали за 146,4 миллионов рублей, об этом свидетельствуют данные из материалов торгов.

«Конкурс в электронной форме признается состоявшимся. Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью „Деловой дом на Архиерейской“», — говорится в протоколе о результатах проведения торгов.

Сообщается, что изначально имущество оценивалось в 146,36 млн рублей. Итоговая цена повысилась на 64 тыс. рублей.

Особняк Бородиной состоит из трех корпусов общей площадью 1687 кв. метров. Ранее здание находилось в собственности департамента по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) Екатеринбурга.