«Ласточка» возобновит маршрут из Нижнего Тагила в Кольцово

06 апреля 2022 в 02:45 Размер текста - 17 +

Маршрут начнет действовать с 16 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области с 16 апреля возобновляется маршрут «Ласточки» Нижний Тагил — Екатеринбург — Аэропорт Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. «С 16 апреля на Свердловской железной дороге вводятся в обращение дополнительные пригородные поезда. На летний период вновь назначены „Ласточки“ по маршруту Нижний Тагил — Екатеринбург — Аэропорт Кольцово», — передают в пресс-службе. Сообщается, что «Ласточка» будет курсировать ежедневно, продолжительность маршрута — 2 часа 23 минуты. Отправление из Нижнего Тагила будет осуществляться в 20:23 по местному времени, в Екатеринбурге транспорт будет к 22:20, в Кольцово прибудет в 22:46. Остановки в этих же пунктах по обратному маршруту будут осуществляться в 02:44, 03:16 и 05:09 соответственно. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Свердловской области с 16 апреля возобновляется маршрут «Ласточки» Нижний Тагил — Екатеринбург — Аэропорт Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. «С 16 апреля на Свердловской железной дороге вводятся в обращение дополнительные пригородные поезда. На летний период вновь назначены „Ласточки“ по маршруту Нижний Тагил — Екатеринбург — Аэропорт Кольцово», — передают в пресс-службе. Сообщается, что «Ласточка» будет курсировать ежедневно, продолжительность маршрута — 2 часа 23 минуты. Отправление из Нижнего Тагила будет осуществляться в 20:23 по местному времени, в Екатеринбурге транспорт будет к 22:20, в Кольцово прибудет в 22:46. Остановки в этих же пунктах по обратному маршруту будут осуществляться в 02:44, 03:16 и 05:09 соответственно.