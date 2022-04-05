05 апреля 2022

«Ласточка» возобновит маршрут из Нижнего Тагила в Кольцово

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Маршрут начнет действовать с 16 апреля Фото:

В Свердловской области с 16 апреля возобновляется маршрут «Ласточки» Нижний Тагил — Екатеринбург — Аэропорт Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«С 16 апреля на Свердловской железной дороге вводятся в обращение дополнительные пригородные поезда. На летний период вновь назначены „Ласточки“ по маршруту Нижний Тагил — Екатеринбург — Аэропорт Кольцово», — передают в пресс-службе.

Сообщается, что «Ласточка» будет курсировать ежедневно, продолжительность маршрута — 2 часа 23 минуты. Отправление из Нижнего Тагила будет осуществляться в 20:23 по местному времени, в Екатеринбурге транспорт будет к 22:20, в Кольцово прибудет в 22:46. Остановки в этих же пунктах по обратному маршруту будут осуществляться в 02:44, 03:16 и 05:09 соответственно.

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В Свердловской области с 16 апреля возобновляется маршрут «Ласточки» Нижний Тагил — Екатеринбург — Аэропорт Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. «С 16 апреля на Свердловской железной дороге вводятся в обращение дополнительные пригородные поезда. На летний период вновь назначены „Ласточки“ по маршруту Нижний Тагил — Екатеринбург — Аэропорт Кольцово», — передают в пресс-службе. Сообщается, что «Ласточка» будет курсировать ежедневно, продолжительность маршрута — 2 часа 23 минуты. Отправление из Нижнего Тагила будет осуществляться в 20:23 по местному времени, в Екатеринбурге транспорт будет к 22:20, в Кольцово прибудет в 22:46. Остановки в этих же пунктах по обратному маршруту будут осуществляться в 02:44, 03:16 и 05:09 соответственно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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