05 апреля 2022

В Екатеринбурге пенсионерка отдала почти 900 тыс руб мошенникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина отдала свои деньги, а также заняла у знакомых и в микрофинансовой кредитной организации Фото:

В Екатеринбурге 77-летняя женщина отдала 881 тысячу рублей телефонным мошенникам. Злоумышленники убедили пенсионерку, что она должна получить компенсацию за лекарства ненадлежащего качества.

«77-летняя жительница Екатеринбурга лишилась 881 тысячи рублей, поверив неизвестным, звонившим по телефону. Они убедили пенсионерку, что ей полагается денежная компенсация за некачественные лекарственные препараты», — передает «АиФ-Урал».

Сообщается, что женщина перевела злоумышленникам все свои деньги. Однако этого не хватило, и пенсионерка заняла средства у знакомых и в микрофинансовой кредитной организации. Пострадавшая написала заявление в полицию, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Ранее сотрудники свердловских банков перевели телефонным мошенникам более четырех миллионов рублей. Жертвами мошенников стали сотрудники ПАО Сбербанка, Альфа-Банка, Газпромбанка и ВТБ.

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В Екатеринбурге 77-летняя женщина отдала 881 тысячу рублей телефонным мошенникам. Злоумышленники убедили пенсионерку, что она должна получить компенсацию за лекарства ненадлежащего качества. «77-летняя жительница Екатеринбурга лишилась 881 тысячи рублей, поверив неизвестным, звонившим по телефону. Они убедили пенсионерку, что ей полагается денежная компенсация за некачественные лекарственные препараты», — передает «АиФ-Урал». Сообщается, что женщина перевела злоумышленникам все свои деньги. Однако этого не хватило, и пенсионерка заняла средства у знакомых и в микрофинансовой кредитной организации. Пострадавшая написала заявление в полицию, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Ранее сотрудники свердловских банков перевели телефонным мошенникам более четырех миллионов рублей. Жертвами мошенников стали сотрудники ПАО Сбербанка, Альфа-Банка, Газпромбанка и ВТБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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