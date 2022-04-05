В Екатеринбурге пенсионерка отдала почти 900 тыс руб мошенникам

Женщина отдала свои деньги, а также заняла у знакомых и в микрофинансовой кредитной организации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге 77-летняя женщина отдала 881 тысячу рублей телефонным мошенникам. Злоумышленники убедили пенсионерку, что она должна получить компенсацию за лекарства ненадлежащего качества.

«77-летняя жительница Екатеринбурга лишилась 881 тысячи рублей, поверив неизвестным, звонившим по телефону. Они убедили пенсионерку, что ей полагается денежная компенсация за некачественные лекарственные препараты», — передает «АиФ-Урал».

Сообщается, что женщина перевела злоумышленникам все свои деньги. Однако этого не хватило, и пенсионерка заняла средства у знакомых и в микрофинансовой кредитной организации. Пострадавшая написала заявление в полицию, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Ранее сотрудники свердловских банков перевели телефонным мошенникам более четырех миллионов рублей. Жертвами мошенников стали сотрудники ПАО Сбербанка, Альфа-Банка, Газпромбанка и ВТБ.