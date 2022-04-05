Троих тагильчан задержали за вымогательство денег за пленного РФ

Мужчины требовали выкуп за пленного РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле были задержаны трое мужчин в возрасте от 22 до 28 лет по подозрению в вымогательстве денег у жены российского пленного. За его освобождение злоумышленники требовали 10 миллионов рублей, однако потом снизили сумму до 400 тысяч.

«(Мужчины — прим. URA.RU) увидели в одном из чатов видео с российским пленным из Дзержинска Александром. На этом они решили заработать — в середине марта они связались с его женой и потребовали 400 тысяч рублей за его жизнь», — передает telegram-канал Baza. Отмечается, что сначала мошенники потребовали 10 миллионов рублей.

Женщина обратилась в полицию. «Через две недели на подозреваемых вышли, оказалось, что это не украинцы, а жители Нижнего Тагила. Вчера всех троих задержали, на мужчин возбудили дело по статье „вымогательство“», — сообщается в telegram-канале.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.