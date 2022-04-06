В Румынии совершена атака на российское посольство

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, огонь, горящий автомобиль
Автомобиль врезался в забор посольства России в Румынии и загорелся Фото:

В Бухаресте неизвестный, управляя автомобилем, преднамеренно врезался в забор посольства России в Румынии. После столкновения машина загорелась. Об этом сообщает румынский телеканал Digi 24 со ссылкой на источник.

«Источники, близкие к следствию, рассказали, что это был преднамеренный жест. Таким образом, водитель якобы направился прямо к главным въездным воротам и врезался своей машиной в ограждение. Дежуривший жандарм якобы приказал водителю немедленно покинуть место происшествия, но тот что-то крикнул солдату. После столкновения автомобиль загорелся», — сообщает телеканал.

Движение в районе места происшествия перекрыто. Водителя спасти не удалось.

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В Бухаресте неизвестный, управляя автомобилем, преднамеренно врезался в забор посольства России в Румынии. После столкновения машина загорелась. Об этом сообщает румынский телеканал Digi 24 со ссылкой на источник. «Источники, близкие к следствию, рассказали, что это был преднамеренный жест. Таким образом, водитель якобы направился прямо к главным въездным воротам и врезался своей машиной в ограждение. Дежуривший жандарм якобы приказал водителю немедленно покинуть место происшествия, но тот что-то крикнул солдату. После столкновения автомобиль загорелся», — сообщает телеканал. Движение в районе места происшествия перекрыто. Водителя спасти не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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