В Кургане затопило перекресток на центральной магистрали

В Кургане талыми водами затопило улицу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На перекрестке центральных улиц Дзержинского и Машиностроителей в Кургане вода затопила проезжую часть. Причина связана с работой коллектора, сообщает «Водный союз» на своем сайте.

«Поскольку в данном районе отсутствуют сети ливневой канализации, поверхностные воды попадают в централизованный городской коллектор. Он переполняется и теряет свою пропускную способность. Дело в том, что канализационные сети, эксплуатируемые нашей компанией, предназначены только для приема и транспортировки хозбытовых стоков. На пропуск поверхностных вод (дождевых и талых) наша система не рассчитана», — разъяснил причины подтопления главный инженер АО «Водный союз» Яков Арапов.

Коммунальщики также отметили, что сети ливневой канализации не принадлежат «Водному союзу», строительство и обслуживание ливневки не входит в компетенцию компании. Также «Водный союз» не несет ответственности за подтопление подвалов жилых домов. За внутренние сети, инженерное оборудование в подвальном помещении несет ответственность собственник, уточнил Арапов.