05 апреля 2022

В Кургане затопило перекресток на центральной магистрали

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Галкинский мост. Курган, машины, слякоть, грязь в городе, лужи, слякоть на тротуаре, дорога, автомобили, весна, размытая дорога
В Кургане талыми водами затопило улицу Фото:

На перекрестке центральных улиц Дзержинского и Машиностроителей в Кургане вода затопила проезжую часть. Причина связана с работой коллектора, сообщает «Водный союз» на своем сайте.

«Поскольку в данном районе отсутствуют сети ливневой канализации, поверхностные воды попадают в централизованный городской коллектор. Он переполняется и теряет свою пропускную способность. Дело в том, что канализационные сети, эксплуатируемые нашей компанией, предназначены только для приема и транспортировки хозбытовых стоков. На пропуск поверхностных вод (дождевых и талых) наша система не рассчитана», — разъяснил причины подтопления главный инженер АО «Водный союз» Яков Арапов.

Коммунальщики также отметили, что сети ливневой канализации не принадлежат «Водному союзу», строительство и обслуживание ливневки не входит в компетенцию компании. Также «Водный союз» не несет ответственности за подтопление подвалов жилых домов. За внутренние сети, инженерное оборудование в подвальном помещении несет ответственность собственник, уточнил Арапов.

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На перекрестке центральных улиц Дзержинского и Машиностроителей в Кургане вода затопила проезжую часть. Причина связана с работой коллектора, сообщает «Водный союз» на своем сайте. «Поскольку в данном районе отсутствуют сети ливневой канализации, поверхностные воды попадают в централизованный городской коллектор. Он переполняется и теряет свою пропускную способность. Дело в том, что канализационные сети, эксплуатируемые нашей компанией, предназначены только для приема и транспортировки хозбытовых стоков. На пропуск поверхностных вод (дождевых и талых) наша система не рассчитана», — разъяснил причины подтопления главный инженер АО «Водный союз» Яков Арапов. Коммунальщики также отметили, что сети ливневой канализации не принадлежат «Водному союзу», строительство и обслуживание ливневки не входит в компетенцию компании. Также «Водный союз» не несет ответственности за подтопление подвалов жилых домов. За внутренние сети, инженерное оборудование в подвальном помещении несет ответственность собственник, уточнил Арапов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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