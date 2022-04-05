05 апреля 2022
04 апреля 2022

В ХМАО глава нефтяной компании пойдет под суд за взятку

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Директор также подозревается в уклонении от налогов Фото:

В суд направлено дело директора нефтяной компании «Нефтесервис» Екатерины Симаковой из Нижневартовска. Она подозревается в даче взятки и уклонении от уплаты налогов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Прокурор автономного округа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора коммерческой организации. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и п. „б“ ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе СУ СК по ХМАО добавили, что в 2015 и 2016 годах обвиняемая дважды дала взятку бывшему начальнику Управления Пенсионного фонда РФ в Нижневартовске, за покровительство и снижение штрафных санкций из-за неуплаты страховых взносов. Общая сумма — более 5 млн рублей. Симакова подозревается также в уклонении от налогов на сумму в 590 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее URA.RU писало, что Симакова была задержана осенью 2021 года в Сочи. Из-за подозрений в подкупе экс-главы пенсионного фонда Нижневартовска Юрия Гончарука она находилась в федеральном розыске.

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В суд направлено дело директора нефтяной компании «Нефтесервис» Екатерины Симаковой из Нижневартовска. Она подозревается в даче взятки и уклонении от уплаты налогов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокурор автономного округа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора коммерческой организации. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и п. „б“ ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере)», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе СУ СК по ХМАО добавили, что в 2015 и 2016 годах обвиняемая дважды дала взятку бывшему начальнику Управления Пенсионного фонда РФ в Нижневартовске, за покровительство и снижение штрафных санкций из-за неуплаты страховых взносов. Общая сумма — более 5 млн рублей. Симакова подозревается также в уклонении от налогов на сумму в 590 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Ранее URA.RU писало, что Симакова была задержана осенью 2021 года в Сочи. Из-за подозрений в подкупе экс-главы пенсионного фонда Нижневартовска Юрия Гончарука она находилась в федеральном розыске.
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