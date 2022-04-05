Предполагается, что точку в конфликте губернатор Евгений Куйвашев поставит на закрытом совещании 7 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова в его споре с региональным министром финансов Александром Старковым. Это следует из комментариев Орлова, который утром 6 апреля приехал на стройку «путинской» школы в микрорайоне Мичуринском, передает корреспондент URA.RU.

Несколько дней назад агентство со ссылкой на источники сообщало, что минфин отказал городским властям в перемещении областных денег на объект с 2023-го на 2022 год. Это было необходимо, чтобы школа открылась раньше. Также Старков, по неофициальным данным, якобы поставил под вопрос аналогичную схему со стадионом «Калининец» (объект Универсиады-2023), финансирование большой реконструкции Литквартала и еще нескольких важных проектов.

Во время обхода школы Орлов сказал одному из подчиненных: «Я с губернатором переговорил, он поддержит [перераспределение средств на школу]». Позднее по просьбе URA.RU Орлов высказался подробнее, дав понять, что речь идет не только про этот объект.

«Если мы затянем со строительством, уйдем в удорожание. Губернатор это прекрасно понимает, я ему все доводы привел. Завтра у него будет большое совещание как раз по строительным объектам, я буду по всем нашим объектам докладывать, у нас 28 строительных объектов в производстве. Где позволяют строительные мощности, где возможно передвинуть средства, мы это будем делать. Я думаю, что губернатор по многим позициям нас поддержит», — поделился Орлов.

Таким образом, образовательный центр №31 на ул. Евгения Савкова откроется к 1 сентября (срок по контракту — июнь 2023-го). «Путинским» он называется потому, что идея со строительством школ и детсадов под одной крышей принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.

По слухам, Алексей Орлов приехал на стройку неспроста — ведь именно вокруг нее был спор со Старковым Фото: корреспондент URA.RU

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