Мэрия хотела сдать «Калининец» в декабре 2022-го, на несколько месяцев раньше запланированного срока Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский министр финансов Александр Старков отказывает мэрии Екатеринбурга в перераспределении средств на строительстве стадиона «Калининец» (объект Универсиады-2023) и «путинской» школы в микрорайоне Широкая речка. По словам источника URA.RU, близкого к областному правительству, это связано с экономией.

Как писало URA.RU, в январе во время визита губернатора Евгения Куйвашева на «Калининец» городские чиновники попросили у него перенести деньги на объект с 2023-го на 2022 год. Это позволило бы сдать его на несколько месяцев раньше. С такой же просьбой огни выступили в отношении школы, строящейся на ул. Верхнеуфалейская. «Путинской» она называется потому, что идея со строительством школ и детсадов под одной крышей принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Обе просьбы Куйвашев тогда одобрил, дав соответствующее поручение первому замгубернатора Алексею Шмыкову, курирующему минфин.

«Но на днях Старков дал понять, что провести эти операции будет тяжело — денег сейчас нет», — рассказал знакомый областной чиновник. В то же время в региональном департаменте информполитики корреспонденту сказали, что «окончательное решение не принято».

Предполагается, что в ближайшее время городские власти повторно обсудят этот вопрос с Куйвашевым, добавил инсайдер. По неподтвержденным данным, аналогичная угроза складывается вокруг ремонта Литературного квартала в центре Екатеринбурга, на который изначально предполагалось потратить более 290 миллионов рублей из регионального бюджета.

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