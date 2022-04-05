Экс-губернатор Богомолов рассказал о двух встречах с Жириновским

06 апреля 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

Владимир Жириновский приезжал в Курган в 2001 и в 2010 годах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Умер Владимир Жириновский Бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов и скончавшийся лидер ЛДПР Владимир Жириновский встречались несколько раз, когда политик посещал Курган (в 2001 и в 2010 годах). О наиболее запомнившихся моментах Богомолов рассказал URA.RU. «Жириновский бывал в Курганской области не один раз, мы встречались. У него были мысли и планы по переустройству российского государства. В чем-то мы с ним соглашались, в чем-то не соглашались. Человек был импульсивный, энергичный. Все эти дни, что он болел, я до последнего надеялся, что Владимир Вольфович выздоровеет. Он сделал многое в жизни, но не смог победить эту болезнь. Глубокие соболезнования его семье, друзьям, коллегам по партии», — сказал Богомолов. Экс-губернатор считает, что Жириновский «оставил глубокий и яркий след в истории России, как яркий, талантливый политик и человек». Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 февраля на 76 году жизни. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Жириновский оказался в больнице 9 февраля, у него диагностировали коронавирус. 20 марта СМИ сообщили об ухудшении состояния политика. 25 марта появились слухи о смерти политика, однако в ЛДПР опровергли эту информацию. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов и скончавшийся лидер ЛДПР Владимир Жириновский встречались несколько раз, когда политик посещал Курган (в 2001 и в 2010 годах). О наиболее запомнившихся моментах Богомолов рассказал URA.RU. «Жириновский бывал в Курганской области не один раз, мы встречались. У него были мысли и планы по переустройству российского государства. В чем-то мы с ним соглашались, в чем-то не соглашались. Человек был импульсивный, энергичный. Все эти дни, что он болел, я до последнего надеялся, что Владимир Вольфович выздоровеет. Он сделал многое в жизни, но не смог победить эту болезнь. Глубокие соболезнования его семье, друзьям, коллегам по партии», — сказал Богомолов. Экс-губернатор считает, что Жириновский «оставил глубокий и яркий след в истории России, как яркий, талантливый политик и человек». Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 февраля на 76 году жизни. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Жириновский оказался в больнице 9 февраля, у него диагностировали коронавирус. 20 марта СМИ сообщили об ухудшении состояния политика. 25 марта появились слухи о смерти политика, однако в ЛДПР опровергли эту информацию.