Росавиация продлила запрет на работу аэропортов юга России

Полеты ограничены до 13 апреля 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Росавиация продлила ограничение полетов в южные регионы России до 13 апреля 2022 года. Такая информация появилась на официальном сайте ведомства. Остальные аэропорты России продолжают работать в прежнем режиме.

«До 03:45 часов по московскому времени 13 апреля 2022 года продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщается на официальном сайте Росавиации.

В ведомстве уточняется, что остальные аэропорты России, в том числе международные, продолжают работать в обычном режиме. При построении альтернативных маршрутов в Росавиации рекомендуют использовать воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее сообщалось, что южное направление для самолетов было закрыто после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации, которую Россия проводит на Украине. Тогда Росавиация объявила о приостановлении работы 12 аэропортов, так как все они находились в регионах, близких к границам Украины. При этом режим закрытого неба неоднократно продлевался. Предполагалось, что рейсы на юг будут возобновлены 1 апреля.