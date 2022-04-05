Житель ХМАО попался при попытке вывезти за границу крупную сумму

Мужчина пытался провезти деньги в ручной клади Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В аэропорту Сургута тюменские таможенники изъяли у одного из пассажиров, летевших в Таджикистан крупную сумму денег — более 1,5 миллиона рублей. Мужчина пытался незаконно провезти денежные средства в ручной клади. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе тюменской таможни.

«В аэропорту города Сургута таможенники обнаружили 1 млн 585 тысяч незадекларированных рублей в ручной клади авиапассажира. Мужчина прошел регистрацию на рейс „Сургут-Худжанд“ и следовал через „зеленый“ коридор зала вылета, где его остановили сотрудники Тюменской таможни», — рассказал пресс-секретарь.

840 тысяч рублей, что эквивалентно 10 тысячам долларов США нарушителю вернули, а 745 тысяч изъяли — они стали превышением нормы беспошлинного провоза. Таможенники возбудили на мужчину административное дело по статье 16.4 КоАП России (Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств), ему грозит штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных.