05 апреля 2022
04 апреля 2022

Житель ХМАО попался при попытке вывезти за границу крупную сумму

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал
Мужчина пытался провезти деньги в ручной клади Фото:

В аэропорту Сургута тюменские таможенники изъяли у одного из пассажиров, летевших в Таджикистан крупную сумму денег — более 1,5 миллиона рублей. Мужчина пытался незаконно провезти денежные средства в ручной клади. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе тюменской таможни.

«В аэропорту города Сургута таможенники обнаружили 1 млн 585 тысяч незадекларированных рублей в ручной клади авиапассажира. Мужчина прошел регистрацию на рейс „Сургут-Худжанд“ и следовал через „зеленый“ коридор зала вылета, где его остановили сотрудники Тюменской таможни», — рассказал пресс-секретарь.

840 тысяч рублей, что эквивалентно 10 тысячам долларов США нарушителю вернули, а 745 тысяч изъяли — они стали превышением нормы беспошлинного провоза. Таможенники возбудили на мужчину административное дело по статье 16.4 КоАП России (Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств), ему грозит штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных.

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В аэропорту Сургута тюменские таможенники изъяли у одного из пассажиров, летевших в Таджикистан крупную сумму денег — более 1,5 миллиона рублей. Мужчина пытался незаконно провезти денежные средства в ручной клади. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе тюменской таможни. «В аэропорту города Сургута таможенники обнаружили 1 млн 585 тысяч незадекларированных рублей в ручной клади авиапассажира. Мужчина прошел регистрацию на рейс „Сургут-Худжанд“ и следовал через „зеленый“ коридор зала вылета, где его остановили сотрудники Тюменской таможни», — рассказал пресс-секретарь. 840 тысяч рублей, что эквивалентно 10 тысячам долларов США нарушителю вернули, а 745 тысяч изъяли — они стали превышением нормы беспошлинного провоза. Таможенники возбудили на мужчину административное дело по статье 16.4 КоАП России (Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств), ему грозит штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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