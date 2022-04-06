Пассажиропоток аэропорта «Кольцово» за месяц упал на треть

Пассажиропоток «Кольцово» упал на 30% за март 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург) за март 2022 года обслужил 326 тыс. пассажиров, что почти на 30% меньше, чем в марте 2019 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Международный аэропорт Кольцово (управляется УК „Аэропорты Регионов“) подвел итоги работы в марте. В первый месяц весны на рейсах в Кольцово было обслужено 326 тыс. пассажиров, это почти на 30% меньше, чем в марте допандемийного 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

В первую очередь падение трафика связанно с закрытием воздушного пространства над аэропортами Юга России, закрытие полетов в Европу для российских авиакомпаний, а также сложности с авиапарком у отечественных перевозчиков. «Основное падение авиаперевозок зафиксировано на маршрутах в Москву и на международных линиях. На рейсах в аэропорты столицы перевезено 124,5 тыс. пассажиров, что на 32% меньше показателя 2019 года», — заявляют представители «Кольцово».

Ранее URA.RU писало, что южное направление для самолетов было закрыто после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации, которую Россия проводит на Украине. Тогда Росавиация объявила о приостановлении работы 12 аэропортов, так как все они находились в регионах, близких к границам Украины. При этом режим закрытого неба неоднократно продлевался. Предполагалось, что рейсы на юг будут возобновлены 1 апреля, но ограничение продлили до 13 апреля 2022 года.