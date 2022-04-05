05 апреля 2022

В челябинском городе Росатома сменили главного полицейского. Фото

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Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
Михаил Скоков принял кадровое решение по начальнику полиции в Трехгорном Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Подполковник полиции Евгений Логинов возглавил межмуниципальный отдел МВД в городе Трехгорный. Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков представил его новым подчиненным, сообщили 6 апреля URA.RU в полицейском главке.

«На мероприятии присутствовали начальник отдела ФСБ Владимир Ковалев, глава Трехгорного Евгений Сычев, директор Приборостроительного завода Владислав Белобров, руководители силовых структур города. Руководство города и градообразующего предприятия обещали новому руководителю всю необходимую поддержку», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Логинов в 2007 году окончил Челябинский юридический институт МВД. Службу он начал с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска в Катав-Ивановском районе, позднее возглавил оперативное подразделение. Далее был назначен замначальника отдела полиции по Верхнеуральскому району, затем его перевели на аналогичный пост в ОМВД по Еманжелинскому району.

Трехгорный является так называемым закрытым территориальным образованием (ЗАТО), где в условиях особого режима въезда и выезда функционируют предприятия Росатома. Такими же населенными пунктами в Челябинской области являются Снежинск и Озерск. В последнем также появился новый начальник отдела МВД.

Генера-лейтенант Михаил Скоков (слева) представил полицейским Трехгорного нового начальника — подполковника Евгения Логинова
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Подполковник полиции Евгений Логинов возглавил межмуниципальный отдел МВД в городе Трехгорный. Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков представил его новым подчиненным, сообщили 6 апреля URA.RU в полицейском главке. «На мероприятии присутствовали начальник отдела ФСБ Владимир Ковалев, глава Трехгорного Евгений Сычев, директор Приборостроительного завода Владислав Белобров, руководители силовых структур города. Руководство города и градообразующего предприятия обещали новому руководителю всю необходимую поддержку», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Логинов в 2007 году окончил Челябинский юридический институт МВД. Службу он начал с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска в Катав-Ивановском районе, позднее возглавил оперативное подразделение. Далее был назначен замначальника отдела полиции по Верхнеуральскому району, затем его перевели на аналогичный пост в ОМВД по Еманжелинскому району. Трехгорный является так называемым закрытым территориальным образованием (ЗАТО), где в условиях особого режима въезда и выезда функционируют предприятия Росатома. Такими же населенными пунктами в Челябинской области являются Снежинск и Озерск. В последнем также появился новый начальник отдела МВД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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