Михаил Скоков принял кадровое решение по начальнику полиции в Трехгорном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Подполковник полиции Евгений Логинов возглавил межмуниципальный отдел МВД в городе Трехгорный. Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков представил его новым подчиненным, сообщили 6 апреля URA.RU в полицейском главке.

«На мероприятии присутствовали начальник отдела ФСБ Владимир Ковалев, глава Трехгорного Евгений Сычев, директор Приборостроительного завода Владислав Белобров, руководители силовых структур города. Руководство города и градообразующего предприятия обещали новому руководителю всю необходимую поддержку», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Логинов в 2007 году окончил Челябинский юридический институт МВД. Службу он начал с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска в Катав-Ивановском районе, позднее возглавил оперативное подразделение. Далее был назначен замначальника отдела полиции по Верхнеуральскому району, затем его перевели на аналогичный пост в ОМВД по Еманжелинскому району.

Трехгорный является так называемым закрытым территориальным образованием (ЗАТО), где в условиях особого режима въезда и выезда функционируют предприятия Росатома. Такими же населенными пунктами в Челябинской области являются Снежинск и Озерск. В последнем также появился новый начальник отдела МВД.

Генера-лейтенант Михаил Скоков (слева) представил полицейским Трехгорного нового начальника — подполковника Евгения Логинова Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области