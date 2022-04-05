Пермское предприятие рассказало о планах по импортозамещению

Первую партию продукции предприятие уже отправило крупному заказчику Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермское предприятие «Новомет» успешно провело испытания наземного насосного оборудования и заявило о готовности дооснастить производство под задачи заказчиков в рамках импортозамещения. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

«С российского рынка вышла часть компаний. Сейчас упор делается на расширение линейки выпускаемого наземного насосного оборудования и реинжиниринга с помощью аддитивных технологий по изготовлению запасных частей для импортного оборудования», — процитировали в пресс-службе слова руководителя направления по разработке наземного насосного оборудования Дениса Меркушева.

Продукцию «Новомета» — вертикальные насосы для перекачки метанола и горизонтальные — для перекачки пластовой жидкости — уже отгрузили заказчику — крупной российской энергетической компании.

Зарубежные компании стали покидать российских рынок в рамках санкционного давления. Это — реакция западных стран на проведение вынужденной спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих мер — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».