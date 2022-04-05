05 апреля 2022

Пермское предприятие рассказало о планах по импортозамещению

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка Первого заместителя Председателя Правительства РФ - Министра финансов РФ Антона Силуанова, пульт управления станка, завод, рабочий у пульта, новомет
Первую партию продукции предприятие уже отправило крупному заказчику Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермское предприятие «Новомет» успешно провело испытания наземного насосного оборудования и заявило о готовности дооснастить производство под задачи заказчиков в рамках импортозамещения. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

«С российского рынка вышла часть компаний. Сейчас упор делается на расширение линейки выпускаемого наземного насосного оборудования и реинжиниринга с помощью аддитивных технологий по изготовлению запасных частей для импортного оборудования», — процитировали в пресс-службе слова руководителя направления по разработке наземного насосного оборудования Дениса Меркушева.

Продукцию «Новомета» — вертикальные насосы для перекачки метанола и горизонтальные — для перекачки пластовой жидкости — уже отгрузили заказчику — крупной российской энергетической компании.

Зарубежные компании стали покидать российских рынок в рамках санкционного давления. Это — реакция западных стран на проведение вынужденной спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих мер — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермское предприятие «Новомет» успешно провело испытания наземного насосного оборудования и заявило о готовности дооснастить производство под задачи заказчиков в рамках импортозамещения. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства. «С российского рынка вышла часть компаний. Сейчас упор делается на расширение линейки выпускаемого наземного насосного оборудования и реинжиниринга с помощью аддитивных технологий по изготовлению запасных частей для импортного оборудования», — процитировали в пресс-службе слова руководителя направления по разработке наземного насосного оборудования Дениса Меркушева. Продукцию «Новомета» — вертикальные насосы для перекачки метанола и горизонтальные — для перекачки пластовой жидкости — уже отгрузили заказчику — крупной российской энергетической компании. Зарубежные компании стали покидать российских рынок в рамках санкционного давления. Это — реакция западных стран на проведение вынужденной спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих мер — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...