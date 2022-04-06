Предприятие Ильтякова отказалось от скидок в своих магазинах

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Празднование 25-летнего юбилея мясокомбината
Мясокомбинат «Велес» отказывается поднимать цены на свою продукцию Фото:
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Цены на товары в России

Курганский мясокомбинат «Велес» в период санкций убрал скидки и акции в своих торговых точках. При этом поднимать цены на продукцию пока не планируется, сообщил URA.RU гендиректор предприятия Дмитрий Ильтяков.

«Убрали скидки в своих магазинах. Ждем стабилизации. Резко поднимать цены не торопимся и торопиться не собираемся. Еще недели полторы-две будем следить за обстановкой. Репутация для нас на порядок дороже», — заявил Ильтяков.

Предприниматель уверен, что несмотря на повышение цен поставщиками и проблемы с логистикой, прилавки мясной продукции «Велес» не опустеют. Чтобы удержать цены, мясокомбинат прибегает к технологическим методам. «Есть проблема с говядиной, но на сегодняшний день ГОСТы позволяют нам делать более свиноемкий [увеличение в продукте свинины — прим. ред.] продукт», — отметил Ильтяков.

Рост цен на ряд продуктов в Курганской области начался из-за введения санкций западными странами. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».

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Курганский мясокомбинат «Велес» в период санкций убрал скидки и акции в своих торговых точках. При этом поднимать цены на продукцию пока не планируется, сообщил URA.RU гендиректор предприятия Дмитрий Ильтяков. «Убрали скидки в своих магазинах. Ждем стабилизации. Резко поднимать цены не торопимся и торопиться не собираемся. Еще недели полторы-две будем следить за обстановкой. Репутация для нас на порядок дороже», — заявил Ильтяков. Предприниматель уверен, что несмотря на повышение цен поставщиками и проблемы с логистикой, прилавки мясной продукции «Велес» не опустеют. Чтобы удержать цены, мясокомбинат прибегает к технологическим методам. «Есть проблема с говядиной, но на сегодняшний день ГОСТы позволяют нам делать более свиноемкий [увеличение в продукте свинины — прим. ред.] продукт», — отметил Ильтяков. Рост цен на ряд продуктов в Курганской области начался из-за введения санкций западными странами. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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