Тюменские власти хотят дать многодетным семьям новую льготу

Выплату, которую тюменские многодетные семьи могут получить вместо бесплатного участка, хотят разрешить тратить на покупку той земли, которую они выберут сами. Такую льготу хотят включить в постановление правительства области.
«Дополнить закон „О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей“. Разрешить тратить соцвыплату, предоставленную взамен бесплатного участка, на покупку земли в границах населенного пункта», — говорится в проекте постановления правительства Тюменской области.
Документом также предлагается дать право тратить деньги на первый взнос или выплату по ипотеке на покупку земли. В настоящее время средства можно направить только на покупку жилья или погашение ипотеки на строительство дома.
По словам председателя общественной организации многодетных семей «Радость» Елены Майсюк, в случае принятия инициативы для тюменцев, в сущности, ничего не изменится. «Чтобы претендовать на бесплатный участок или его замену выплатой, нужно соответствовать ряду условий. Одно из них — в собственности семьи, суммарно, не должно быть недвижимости на сумму свыше млн рублей. В очередь попадают либо антисоциальные семьи, либо приезжие, не имеющие жилья», — пояснила Майсюк.
По ее словам, получив выплату, семьи смогут оплатить лишь часть участка. А вот средств на постройку на нем дома или дачи у них не будет. По мнению Елены Майсюк, деньги властям стоит пустить не на выплаты, а на то, чтобы проводить коммуникации и дороги к землям, которые многодетные уже получили бесплатно. В оперативный штаб Тюменской области направлен запрос.
Выплату, которую тюменские многодетные семьи могут получить вместо бесплатного участка, хотят разрешить тратить на покупку той земли, которую они выберут сами. Такую льготу хотят включить в постановление правительства области. «Дополнить закон „О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей“. Разрешить тратить соцвыплату, предоставленную взамен бесплатного участка, на покупку земли в границах населенного пункта», — говорится в проекте постановления правительства Тюменской области. Документом также предлагается дать право тратить деньги на первый взнос или выплату по ипотеке на покупку земли. В настоящее время средства можно направить только на покупку жилья или погашение ипотеки на строительство дома. По словам председателя общественной организации многодетных семей «Радость» Елены Майсюк, в случае принятия инициативы для тюменцев, в сущности, ничего не изменится. «Чтобы претендовать на бесплатный участок или его замену выплатой, нужно соответствовать ряду условий. Одно из них — в собственности семьи, суммарно, не должно быть недвижимости на сумму свыше млн рублей. В очередь попадают либо антисоциальные семьи, либо приезжие, не имеющие жилья», — пояснила Майсюк. По ее словам, получив выплату, семьи смогут оплатить лишь часть участка. А вот средств на постройку на нем дома или дачи у них не будет. По мнению Елены Майсюк, деньги властям стоит пустить не на выплаты, а на то, чтобы проводить коммуникации и дороги к землям, которые многодетные уже получили бесплатно. В оперативный штаб Тюменской области направлен запрос.