Тюменские власти хотят дать многодетным семьям новую льготу

Многодетным семьям хотят разрешить тратить деньги от властей на покупку земли Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Выплату, которую тюменские многодетные семьи могут получить вместо бесплатного участка, хотят разрешить тратить на покупку той земли, которую они выберут сами. Такую льготу хотят включить в постановление правительства области.

«Дополнить закон „О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей“. Разрешить тратить соцвыплату, предоставленную взамен бесплатного участка, на покупку земли в границах населенного пункта», — говорится в проекте постановления правительства Тюменской области.

Документом также предлагается дать право тратить деньги на первый взнос или выплату по ипотеке на покупку земли. В настоящее время средства можно направить только на покупку жилья или погашение ипотеки на строительство дома.

По словам председателя общественной организации многодетных семей «Радость» Елены Майсюк, в случае принятия инициативы для тюменцев, в сущности, ничего не изменится. «Чтобы претендовать на бесплатный участок или его замену выплатой, нужно соответствовать ряду условий. Одно из них — в собственности семьи, суммарно, не должно быть недвижимости на сумму свыше млн рублей. В очередь попадают либо антисоциальные семьи, либо приезжие, не имеющие жилья», — пояснила Майсюк.

По ее словам, получив выплату, семьи смогут оплатить лишь часть участка. А вот средств на постройку на нем дома или дачи у них не будет. По мнению Елены Майсюк, деньги властям стоит пустить не на выплаты, а на то, чтобы проводить коммуникации и дороги к землям, которые многодетные уже получили бесплатно. В оперативный штаб Тюменской области направлен запрос.

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