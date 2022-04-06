Госдума одобрила штрафы за сравнение СССР с Третьим рейхом

06 апреля 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Госдума утвердила в третьем чтении штрафы за сравнение СССР и нацистской Германии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдума приняла в третьем чтении законопроект о штрафах для граждан до 5 тысяч рублей за сравнение СССР с Третьим рейхом. Для юридических лиц штрафы составят до 100 тысяч рублей. Санкция также предусматривает арест до 15 суток. «Нарушение повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей либо арест на срок до 15 суток, для должностных лиц предусмотрен штраф от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, для юридических лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. Повторное правонарушение повлечет штраф для граждан до 5 тыс. рублей либо арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — штраф от 5 тыс. рублей до 20 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток», — сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Одновременно запрещено отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о штрафах для граждан до 5 тысяч рублей за сравнение СССР с Третьим рейхом. Для юридических лиц штрафы составят до 100 тысяч рублей. Санкция также предусматривает арест до 15 суток. «Нарушение повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей либо арест на срок до 15 суток, для должностных лиц предусмотрен штраф от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, для юридических лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. Повторное правонарушение повлечет штраф для граждан до 5 тыс. рублей либо арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — штраф от 5 тыс. рублей до 20 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток», — сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Одновременно запрещено отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом.