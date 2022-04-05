05 апреля 2022

Депутат ГД Ильтяков отреагировал на смерть Жириновского

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Пресс-конференция с секретарем регионального отделения ЕР Александра Ильтякова. Курган, ильтяков александр
Депутат Александр Ильтяков выразил соболезнования по поводу смерти Владимира Жириновского Фото:
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Курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков отреагировал на заявление о смерти Владимира Жириновского. Таким мнением Ильтяков поделился в своем telegram-канале.

«Государственная дума осиротела, политика России осиротела. Политика потеряла большой голос, авторитетный голос. Я искренне скорблю и выражаю свои соболезнования родным и близким [Владимира Жириновского], всей России», — сказал на видео Ильтяков.

Известие о смерти Владимира Жириновского застало депутата в зале пленарных заседаний Госдумы. Ильтяков назвал Жириновского человеком-эпохой и легендой. Он также отметил, что со многими изречениями бессменного лидера ЛДПР можно было соглашаться или нет, но это не умаляет величины фигуры Жириновского для политики России.

Ранее URA.RU писало, что о своем общении с Жириновским рассказал бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов. Он вспоминал встречи, когда политик посещал Курган в 2001 и в 2010 годах. О смерти Жириновского стало известно 6 апреля. Жизнь политика оборвалась на 76 году. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков отреагировал на заявление о смерти Владимира Жириновского. Таким мнением Ильтяков поделился в своем telegram-канале. «Государственная дума осиротела, политика России осиротела. Политика потеряла большой голос, авторитетный голос. Я искренне скорблю и выражаю свои соболезнования родным и близким [Владимира Жириновского], всей России», — сказал на видео Ильтяков. Известие о смерти Владимира Жириновского застало депутата в зале пленарных заседаний Госдумы. Ильтяков назвал Жириновского человеком-эпохой и легендой. Он также отметил, что со многими изречениями бессменного лидера ЛДПР можно было соглашаться или нет, но это не умаляет величины фигуры Жириновского для политики России. Ранее URA.RU писало, что о своем общении с Жириновским рассказал бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов. Он вспоминал встречи, когда политик посещал Курган в 2001 и в 2010 годах. О смерти Жириновского стало известно 6 апреля. Жизнь политика оборвалась на 76 году. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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