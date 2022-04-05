Депутат ГД Ильтяков отреагировал на смерть Жириновского

06 апреля 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

Депутат Александр Ильтяков выразил соболезнования по поводу смерти Владимира Жириновского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Жириновский тяжело заболел коронавирусом Курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков отреагировал на заявление о смерти Владимира Жириновского. Таким мнением Ильтяков поделился в своем telegram-канале. «Государственная дума осиротела, политика России осиротела. Политика потеряла большой голос, авторитетный голос. Я искренне скорблю и выражаю свои соболезнования родным и близким [Владимира Жириновского], всей России», — сказал на видео Ильтяков. Известие о смерти Владимира Жириновского застало депутата в зале пленарных заседаний Госдумы. Ильтяков назвал Жириновского человеком-эпохой и легендой. Он также отметил, что со многими изречениями бессменного лидера ЛДПР можно было соглашаться или нет, но это не умаляет величины фигуры Жириновского для политики России. Ранее URA.RU писало, что о своем общении с Жириновским рассказал бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов. Он вспоминал встречи, когда политик посещал Курган в 2001 и в 2010 годах. О смерти Жириновского стало известно 6 апреля. Жизнь политика оборвалась на 76 году. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков отреагировал на заявление о смерти Владимира Жириновского. Таким мнением Ильтяков поделился в своем telegram-канале. «Государственная дума осиротела, политика России осиротела. Политика потеряла большой голос, авторитетный голос. Я искренне скорблю и выражаю свои соболезнования родным и близким [Владимира Жириновского], всей России», — сказал на видео Ильтяков. Известие о смерти Владимира Жириновского застало депутата в зале пленарных заседаний Госдумы. Ильтяков назвал Жириновского человеком-эпохой и легендой. Он также отметил, что со многими изречениями бессменного лидера ЛДПР можно было соглашаться или нет, но это не умаляет величины фигуры Жириновского для политики России. Ранее URA.RU писало, что о своем общении с Жириновским рассказал бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов. Он вспоминал встречи, когда политик посещал Курган в 2001 и в 2010 годах. О смерти Жириновского стало известно 6 апреля. Жизнь политика оборвалась на 76 году. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.