Депутат ГД Ильтяков отреагировал на смерть Жириновского

Курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков отреагировал на заявление о смерти Владимира Жириновского. Таким мнением Ильтяков поделился в своем telegram-канале.
«Государственная дума осиротела, политика России осиротела. Политика потеряла большой голос, авторитетный голос. Я искренне скорблю и выражаю свои соболезнования родным и близким [Владимира Жириновского], всей России», — сказал на видео Ильтяков.
Известие о смерти Владимира Жириновского застало депутата в зале пленарных заседаний Госдумы. Ильтяков назвал Жириновского человеком-эпохой и легендой. Он также отметил, что со многими изречениями бессменного лидера ЛДПР можно было соглашаться или нет, но это не умаляет величины фигуры Жириновского для политики России.
Ранее URA.RU писало, что о своем общении с Жириновским рассказал бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов. Он вспоминал встречи, когда политик посещал Курган в 2001 и в 2010 годах. О смерти Жириновского стало известно 6 апреля. Жизнь политика оборвалась на 76 году. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков отреагировал на заявление о смерти Владимира Жириновского. Таким мнением Ильтяков поделился в своем telegram-канале. «Государственная дума осиротела, политика России осиротела. Политика потеряла большой голос, авторитетный голос. Я искренне скорблю и выражаю свои соболезнования родным и близким [Владимира Жириновского], всей России», — сказал на видео Ильтяков. Известие о смерти Владимира Жириновского застало депутата в зале пленарных заседаний Госдумы. Ильтяков назвал Жириновского человеком-эпохой и легендой. Он также отметил, что со многими изречениями бессменного лидера ЛДПР можно было соглашаться или нет, но это не умаляет величины фигуры Жириновского для политики России. Ранее URA.RU писало, что о своем общении с Жириновским рассказал бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов. Он вспоминал встречи, когда политик посещал Курган в 2001 и в 2010 годах. О смерти Жириновского стало известно 6 апреля. Жизнь политика оборвалась на 76 году. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.