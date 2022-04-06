В ЛДПР сообщили, кто займет место Жириновского

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Пресс-конференция Леонида Слуцкого. Москва, слуцкий леонид
Леонид Слуцкий будет временно руководить ЛДПР Фото:
новость из сюжета
Умер Владимир Жириновский

Глава международного комитета Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий временно займет пост лидера партии. Об этом сообщил замглавы ЛДПР Ярослав Нилов.

«На заседании мы приняли решение единогласно назначить исполняющим обязанности руководителя фракции нашего депутата Леонида Эдуардовича Слуцкого», — заявил Нилов. Его слова приводит ТАСС.

6 апреля после продолжительной болезни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 9 февраля он попал в больницу с коронавирусом. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью политика.

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Глава международного комитета Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий временно займет пост лидера партии. Об этом сообщил замглавы ЛДПР Ярослав Нилов. «На заседании мы приняли решение единогласно назначить исполняющим обязанности руководителя фракции нашего депутата Леонида Эдуардовича Слуцкого», — заявил Нилов. Его слова приводит ТАСС. 6 апреля после продолжительной болезни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 9 февраля он попал в больницу с коронавирусом. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью политика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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