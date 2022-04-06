Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин оценил вклад Владимира Жириновского в развитие политической системы в России Фото:
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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Президент РФ отметил, что лидер ЛДПР всегда отстаивал интересы России.

«Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач», — цитирует Владимира Путина официальный сайт Кремля.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля в результате продолжительной болезни. Ему было 75 лет. В Госдуме почтили его память минутой молчания.

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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Президент РФ отметил, что лидер ЛДПР всегда отстаивал интересы России. «Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач», — цитирует Владимира Путина официальный сайт Кремля. Владимир Жириновский скончался 6 апреля в результате продолжительной болезни. Ему было 75 лет. В Госдуме почтили его память минутой молчания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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