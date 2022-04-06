Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Владимир Путин оценил вклад Владимира Жириновского в развитие политической системы в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Президент РФ отметил, что лидер ЛДПР всегда отстаивал интересы России.

«Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач», — цитирует Владимира Путина официальный сайт Кремля.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля в результате продолжительной болезни. Ему было 75 лет. В Госдуме почтили его память минутой молчания.