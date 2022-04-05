05 апреля 2022

Брат Дворковича лишился важного поста на пермском предприятии

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ПМЭФ-2015. Санкт-Петербург. Итоговое, дворкович михаил, дворкович аркадий
Михаил Дворкович (слева) покинул пост председателя совета директоров завода Фото:

Брат бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича, Михаил Дворкович покинул пост председателя совета директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ»). Об этом сообщается на сайте предприятия.

«Принятое решение: прекратить 5 апреля 2022 года полномочия председателя совета директоров ОАО „СМЗ“ Дворковича Михаила Владимировича. Избрать с 6 апреля 2022 года Савина Юрия Александровича председателем совета директоров ОАО „СМЗ“», — отмечается в решении совета директоров завода.

Ранее стало известно, что Михаил Дворкович, в марте возглавивший совет директоров эмитента, может лишиться своего поста. Соликамский магниевый завод производит редкоземельные металлы. Сейчас Генпрокуратура РФ добивается возврата предприятия под контроль государства.

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Брат бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича, Михаил Дворкович покинул пост председателя совета директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ»). Об этом сообщается на сайте предприятия. «Принятое решение: прекратить 5 апреля 2022 года полномочия председателя совета директоров ОАО „СМЗ“ Дворковича Михаила Владимировича. Избрать с 6 апреля 2022 года Савина Юрия Александровича председателем совета директоров ОАО „СМЗ“», — отмечается в решении совета директоров завода. Ранее стало известно, что Михаил Дворкович, в марте возглавивший совет директоров эмитента, может лишиться своего поста. Соликамский магниевый завод производит редкоземельные металлы. Сейчас Генпрокуратура РФ добивается возврата предприятия под контроль государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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