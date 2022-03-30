Брата Дворковича хотят лишить влияния на завод в Пермском крае

Вопрос о снятии Михаила Дворковича с поста председателя совета директоров ОАО «СМЗ» будет рассмотрен 5 апреля Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Михаил Дворкович может лишиться поста председателя совета директоров «Соликамского магниевого завода» (ОАО «СМЗ»), расположенного в Пермском крае. Вопрос о снятии его с должности внесен в повестку заседания совета директоров, которое состоится 5 апреля. Информация размещена на сайте центра раскрытия корпоративной информации [Интерфакс-ЦРКИ].

«Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий председателя совета директоров ОАО „СМЗ“ Дворковича М.В. и избрании нового председателя совета директоров ОАО „СМЗ“», — сообщается на сайте. Михаил Дворкович является братом бывшего российского вице-премьера Аркадия Дворковича. Он возглавил совет директоров завода 15 марта 2022 года, сменив на этом посту Леонида Каргопольцева.

Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским предприятием. Он производит редкоземельные металлы: ниобий и тантал, магний и титановую губку. URA.RU рассказывало, что сейчас Генпрокуратура РФ добивается возврата завода под контроль государства. Ранее акционеры ОАО «СМЗ» не смогли получить рекордные дивиденды. Суд наложил запрет совладельцам предприятия голосовать по этому пункту.