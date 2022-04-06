Рособрнадзор: в ЕГЭ могут появиться вопросы по спецоперации РФ

В ЕГЭ планируется внести задания про спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В будущем планируется появление заданий в едином государственном экзамене (ЕГЭ) по спецоперации, которую проводит Россия на Украине. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Они [задания] появятся, наверное, в будущем. В этом году все задания сформированы, уже отредактированы», — слова Музаева передают ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что главная цель спецоперации — защита населения Донбасса от многолетнего геноцида. В настоящее время ВС РФ взяли под контроль Мариуполь, а также значительную часть ДНР и ЛНР.