Рособрнадзор: в ЕГЭ могут появиться вопросы по спецоперации РФ

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Единый государственный экзамен. Курган, егэ, экзамен, школа, ученики, школьная парта
В ЕГЭ планируется внести задания про спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В будущем планируется появление заданий в едином государственном экзамене (ЕГЭ) по спецоперации, которую проводит Россия на Украине. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Они [задания] появятся, наверное, в будущем. В этом году все задания сформированы, уже отредактированы», — слова Музаева передают ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что главная цель спецоперации — защита населения Донбасса от многолетнего геноцида. В настоящее время ВС РФ взяли под контроль Мариуполь, а также значительную часть ДНР и ЛНР.

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В будущем планируется появление заданий в едином государственном экзамене (ЕГЭ) по спецоперации, которую проводит Россия на Украине. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «Они [задания] появятся, наверное, в будущем. В этом году все задания сформированы, уже отредактированы», — слова Музаева передают ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что главная цель спецоперации — защита населения Донбасса от многолетнего геноцида. В настоящее время ВС РФ взяли под контроль Мариуполь, а также значительную часть ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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