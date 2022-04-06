Шиномонтажник из Челябинска спел перед Клавой Кокой. Фото

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Клава Кока оценила таланты Альберта Галимова Фото:

Шиномонтажник Альберт Галимов из Челябинска, поющий народные песни, стал участником телевизионного шоу «Талант» на канале «Пятница!». Певец выступил перед ведущей шоу Клава Кокой.

«Это оригинальный проект и он посвящен людям, раскрывающим свой талант с помощью платформы коротких видео. Конкурсанты должны были опубликовать ролик, демонстрирующий их таланты с хештегом, по которому жюри выбирало участников в шоу», — прокомментировал свое попадание в эфир Альберт Галимов.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного Союза женщин, чтобы попасть на конкурс, певцу помогли записать видео-визитку. Спустя два месяца Галимову пришло приглашение на отборочный тур шоу «Талант».

Оценивать талант Галимова предстоит ведущим шоу — это певица Клава Кока и блогер Роман Каграманов. Челябинскому шиномонтажнику предстоит соревноваться на одной сцене киностудии «Амедиа» в Москве с летающими акробатами, танцорами, оперными вокалистами и незрячим футболистом.

Ранее Галимов приобрел известность после публикации своих роликов в интернете. Его песни в соцсетях звучали в поддержку сборной на Олимпиаде, а в зале «Прокофьева» он был награжден областным министерством культуры за композицию «Оренбургский платок». Эфир с участием челябинского певца выйдет 8 апреля.

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Шиномонтажник Альберт Галимов из Челябинска, поющий народные песни, стал участником телевизионного шоу «Талант» на канале «Пятница!». Певец выступил перед ведущей шоу Клава Кокой. «Это оригинальный проект и он посвящен людям, раскрывающим свой талант с помощью платформы коротких видео. Конкурсанты должны были опубликовать ролик, демонстрирующий их таланты с хештегом, по которому жюри выбирало участников в шоу», — прокомментировал свое попадание в эфир Альберт Галимов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного Союза женщин, чтобы попасть на конкурс, певцу помогли записать видео-визитку. Спустя два месяца Галимову пришло приглашение на отборочный тур шоу «Талант». Оценивать талант Галимова предстоит ведущим шоу — это певица Клава Кока и блогер Роман Каграманов. Челябинскому шиномонтажнику предстоит соревноваться на одной сцене киностудии «Амедиа» в Москве с летающими акробатами, танцорами, оперными вокалистами и незрячим футболистом. Ранее Галимов приобрел известность после публикации своих роликов в интернете. Его песни в соцсетях звучали в поддержку сборной на Олимпиаде, а в зале «Прокофьева» он был награжден областным министерством культуры за композицию «Оренбургский платок». Эфир с участием челябинского певца выйдет 8 апреля.
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