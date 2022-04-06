Клава Кока оценила таланты Альберта Галимова Фото: Размик Закарян © URA.RU

Шиномонтажник Альберт Галимов из Челябинска, поющий народные песни, стал участником телевизионного шоу «Талант» на канале «Пятница!». Певец выступил перед ведущей шоу Клава Кокой.

«Это оригинальный проект и он посвящен людям, раскрывающим свой талант с помощью платформы коротких видео. Конкурсанты должны были опубликовать ролик, демонстрирующий их таланты с хештегом, по которому жюри выбирало участников в шоу», — прокомментировал свое попадание в эфир Альберт Галимов.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного Союза женщин, чтобы попасть на конкурс, певцу помогли записать видео-визитку. Спустя два месяца Галимову пришло приглашение на отборочный тур шоу «Талант».

Оценивать талант Галимова предстоит ведущим шоу — это певица Клава Кока и блогер Роман Каграманов. Челябинскому шиномонтажнику предстоит соревноваться на одной сцене киностудии «Амедиа» в Москве с летающими акробатами, танцорами, оперными вокалистами и незрячим футболистом.

Ранее Галимов приобрел известность после публикации своих роликов в интернете. Его песни в соцсетях звучали в поддержку сборной на Олимпиаде, а в зале «Прокофьева» он был награжден областным министерством культуры за композицию «Оренбургский платок». Эфир с участием челябинского певца выйдет 8 апреля.

Сильный голос принес челябинскому певцу более миллионов просмотров в Интернете пресс-служба Союза женщин Челябинской области