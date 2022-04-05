05 апреля 2022

В тюменском отеле останется номер имени Жириновского

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32 съезд партии ЛДПР. Москва, жириновский владимир, ввж
Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля Фото:
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Умер Владимир Жириновский

В тюменском отеле «Восток» останутся апартаменты, посвященные лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. После смерти политика интерьер номера менять не будут. Об этом журналистам рассказал директор гостиницы Петр Головин.

«В номере „юрист“ у нас изображения Владимира Вольфовича, когда он к нам приезжал в Тюмень, проживал в нашем отеле. Изменения некоторые внесем — подпишем даты жизни, наверное», — пояснил Головин журналистам издания Neft.

В беседе с журналистами Головин добавил, что посетителям отеля не будут рассказывать о последних днях жизни Владимира Жириновского. В том числе, о его болезни и длительном нахождении в коме.

Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом 9 февраля. Политик скончался 6 апреля на 76-м году жизни.

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В тюменском отеле «Восток» останутся апартаменты, посвященные лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. После смерти политика интерьер номера менять не будут. Об этом журналистам рассказал директор гостиницы Петр Головин. «В номере „юрист“ у нас изображения Владимира Вольфовича, когда он к нам приезжал в Тюмень, проживал в нашем отеле. Изменения некоторые внесем — подпишем даты жизни, наверное», — пояснил Головин журналистам издания Neft. В беседе с журналистами Головин добавил, что посетителям отеля не будут рассказывать о последних днях жизни Владимира Жириновского. В том числе, о его болезни и длительном нахождении в коме. Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом 9 февраля. Политик скончался 6 апреля на 76-м году жизни.
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