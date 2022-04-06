06 апреля 2022

В Челябинске разоряют фирму, из-за которой арестовали главу ОПФР. Скрин

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Избрание меры пресечения Виктору Чернобровину в Тракторозаводском суде. Челябинск , чернобровин виктор, решетка, клетка
Виновников бед Виктора Чернобровина хотят обанкротить Фото:
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Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России

Частную охранную организацию «Аквилон», с которой началась череда уголовных дел, закончившихся арестом председателя отделения ПФР по Челябинской области Виктора Чернобровина, хотят обанкротить. Это следует из базы данных судебных дел.

«Иск ПАО „Уралсиб“ поступил 1 апреля. Сумма требований — более 3 млн 139 тысяч рублей. Заседание по делу пока не назначено», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области.

«Аквилон» с 2017 года по два раза в год выигрывал контракты, на 42 млн рублей каждый, на охрану зданий ОПФР. Очередной контракт был подписан 15 июля 2021 года, через три дня после задержания при получении взятки в 3 млн рублей замуправляющего ОПФР Александра Орехова. Деньги ему передал владелец «Аквилона». Орехов вину признал, дал показания на начальника АХЧ Рудольфа Зайцева и управляющего ОПФР Виктора Чернобровина, заявив, что делился с ними деньгами. Чернобровина задержали 22 июля по обвинению в получении взяток на сумму более чем в 26 млн рублей и прогулочного катера «Ямаха» ценой более полумиллиона рублей.

В сентябре 2021 года отделение Пенсионного фонда России по Челябинской области расторгло контракт с «Аквилоном». Фирма подала иск на ОПФР в областной арбитраж, требуя признать расторжение контракта недействительным.

В феврале 2022 года появилась информация, что в отношении Чернобровина возбудили новое уголовное дело о взятке в 1 млн рублей, полученной уже от другого ЧОПа. Сейчас все фигуранты находятся под домашним арестом, обязанности Чернобровина исполняет замуправляющего отделением Светлана Киселева.

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Частную охранную организацию «Аквилон», с которой началась череда уголовных дел, закончившихся арестом председателя отделения ПФР по Челябинской области Виктора Чернобровина, хотят обанкротить. Это следует из базы данных судебных дел. «Иск ПАО „Уралсиб“ поступил 1 апреля. Сумма требований — более 3 млн 139 тысяч рублей. Заседание по делу пока не назначено», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области. «Аквилон» с 2017 года по два раза в год выигрывал контракты, на 42 млн рублей каждый, на охрану зданий ОПФР. Очередной контракт был подписан 15 июля 2021 года, через три дня после задержания при получении взятки в 3 млн рублей замуправляющего ОПФР Александра Орехова. Деньги ему передал владелец «Аквилона». Орехов вину признал, дал показания на начальника АХЧ Рудольфа Зайцева и управляющего ОПФР Виктора Чернобровина, заявив, что делился с ними деньгами. Чернобровина задержали 22 июля по обвинению в получении взяток на сумму более чем в 26 млн рублей и прогулочного катера «Ямаха» ценой более полумиллиона рублей. В сентябре 2021 года отделение Пенсионного фонда России по Челябинской области расторгло контракт с «Аквилоном». Фирма подала иск на ОПФР в областной арбитраж, требуя признать расторжение контракта недействительным. В феврале 2022 года появилась информация, что в отношении Чернобровина возбудили новое уголовное дело о взятке в 1 млн рублей, полученной уже от другого ЧОПа. Сейчас все фигуранты находятся под домашним арестом, обязанности Чернобровина исполняет замуправляющего отделением Светлана Киселева.
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