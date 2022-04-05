Тюменские власти смогут тратить в два раза больше на технику

Планшеты, ноутбуки и компьютеры для чиновников и депутатов сделали в два раза дороже (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Тюменской области повысило предельные цены на закупку ноутбуков, планшетов и компьютеров для чиновников и депутатов за счет бюджета. Изменения внесли в региональное постановление. Ранее власти также увеличили «вилку» на приобретение автомобилей и смартфонов.

«Ноутбук, цена не более 194 000 рублей. Планшетный компьютер — не более 158 000 рублей. Моноблок — не более 202 000 рублей», — сказано в постановлении.

До внесения изменений в постановление правительства региона стоимость на эти позиции была установлена в пределах 75 100 рублей, 46 150 рублей, и 99 100 рублей соответственно. Таким образом, ценовую «вилку» увеличили более, чем в два раза.

Как писало URA.RU, изменения касаются закупок для рабочих потребностей руководителей органов госвласти, госорганов Тюменской области, депутатов, руководителя аппарата и управляющего делами Тюменской облдумы, директора территориального фонда ОМС. Ранее для них также подняли предельные цены на автомобили и смартфоны.