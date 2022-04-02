Тюменские чиновники разрешили себе более дорогие смартфоны и авто

04 апреля 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

Чиновники и областные депутаты смогут покупать более дорогие машины и телефоны за счет бюджета Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Тюменской области повысили предельные цены на смартфоны и автомобили, которые чиновники и депутаты облдумы могут покупать для работы за счет бюджета. Изменения внесли в постановление правительства области. Так, стоимость телефонов увеличили до 40 000 рублей (+166%), а автомобилей — до 4,2 млн рублей и 5,35 млн рублей. «Предельная цена на средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием — 4,2 млн рублей. Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) — 5,35 млн рублей», — такие изменения внесло правительство региона в свое постановление. Ранее на средства бюджета чиновники могли закупать автомобили не дороже 2,5 млн рублей, в каждой категории. Таким образом, внесенные изменения повысили предельную стоимость на 68% и 114% соответственно. Изменения коснулись руководителей органов госвласти, госорганов Тюменской области, депутатов, руководителя аппарата и управляющего делами Тюменской облдумы, директора территориального фонда ОМС. Также эти категории чиновников и парламентариев смогут приобретать и более дорогие смартфоны. Ранее ценовой предел составлял 15 000 рублей. После изменений — 40 000. URA.RU направило запрос в оперативный штаб Тюменской области. Агентство попросило объяснить, чем обусловлены принятые изменения. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти Тюменской области повысили предельные цены на смартфоны и автомобили, которые чиновники и депутаты облдумы могут покупать для работы за счет бюджета. Изменения внесли в постановление правительства области. Так, стоимость телефонов увеличили до 40 000 рублей (+166%), а автомобилей — до 4,2 млн рублей и 5,35 млн рублей. «Предельная цена на средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием — 4,2 млн рублей. Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) — 5,35 млн рублей», — такие изменения внесло правительство региона в свое постановление. Ранее на средства бюджета чиновники могли закупать автомобили не дороже 2,5 млн рублей, в каждой категории. Таким образом, внесенные изменения повысили предельную стоимость на 68% и 114% соответственно. Изменения коснулись руководителей органов госвласти, госорганов Тюменской области, депутатов, руководителя аппарата и управляющего делами Тюменской облдумы, директора территориального фонда ОМС. Также эти категории чиновников и парламентариев смогут приобретать и более дорогие смартфоны. Ранее ценовой предел составлял 15 000 рублей. После изменений — 40 000. URA.RU направило запрос в оперативный штаб Тюменской области. Агентство попросило объяснить, чем обусловлены принятые изменения.