05 апреля 2022

Мэр пермского города борется за власть с главврачом

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Визит чешских инвесторов на Курганскую ТЭЦ-2. Курган, депутат, чиновник, блокнот, очки, руки чиновника, шариковая ручка
Главу города выберут депутаты Фото:

Конкурсная комиссия по отбору главы Лысьвы 6 апреля приняла решение, что во второй тур конкурса выходят и. о. главы территории Никита Федосеев и главврач ООО «Медсервис» Илья Арзамасцев. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии Лысьвы.

«Конкурсная комиссия заслушала доклады от трех претендентов на пост главы города. Большинством голосов принято решение, что во второй тур выходят Никита Федосеев и Илья Арзамасцев», — рассказал собеседник.

Окончательное решение остается за депутатами местной думы. Они выслушают предложения кандидатов по развитию городского округа 14 апреля.

Пост главы Лысьвенского округа стал вакантным в феврале после ухода с этой должности Александра Гончарова. И.о. главы был назначен его заместитель по экономике и развитию территорий Никита Федосеев. На участие в конкурсе заявилось три человека. Помимо Федосеева и Арзамасцева, на пост претендовал помощник депутата заксобрания края Александр Смирнов.

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Конкурсная комиссия по отбору главы Лысьвы 6 апреля приняла решение, что во второй тур конкурса выходят и. о. главы территории Никита Федосеев и главврач ООО «Медсервис» Илья Арзамасцев. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии Лысьвы. «Конкурсная комиссия заслушала доклады от трех претендентов на пост главы города. Большинством голосов принято решение, что во второй тур выходят Никита Федосеев и Илья Арзамасцев», — рассказал собеседник. Окончательное решение остается за депутатами местной думы. Они выслушают предложения кандидатов по развитию городского округа 14 апреля. Пост главы Лысьвенского округа стал вакантным в феврале после ухода с этой должности Александра Гончарова. И.о. главы был назначен его заместитель по экономике и развитию территорий Никита Федосеев. На участие в конкурсе заявилось три человека. Помимо Федосеева и Арзамасцева, на пост претендовал помощник депутата заксобрания края Александр Смирнов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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