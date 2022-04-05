Мэр пермского города борется за власть с главврачом

Главу города выберут депутаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Конкурсная комиссия по отбору главы Лысьвы 6 апреля приняла решение, что во второй тур конкурса выходят и. о. главы территории Никита Федосеев и главврач ООО «Медсервис» Илья Арзамасцев. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии Лысьвы.

«Конкурсная комиссия заслушала доклады от трех претендентов на пост главы города. Большинством голосов принято решение, что во второй тур выходят Никита Федосеев и Илья Арзамасцев», — рассказал собеседник.

Окончательное решение остается за депутатами местной думы. Они выслушают предложения кандидатов по развитию городского округа 14 апреля.

Пост главы Лысьвенского округа стал вакантным в феврале после ухода с этой должности Александра Гончарова. И.о. главы был назначен его заместитель по экономике и развитию территорий Никита Федосеев. На участие в конкурсе заявилось три человека. Помимо Федосеева и Арзамасцева, на пост претендовал помощник депутата заксобрания края Александр Смирнов.