Алексей Холодарев считает, что на решение повлияла его переписка с лидером свердловских «эсеров» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев исключен из партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП). Такое решение 6 апреля принял президиум центрального совета партии. По неофициальным данным, причиной такого решения могли стать посты Холодарева в соцсетях с критикой военной спецоперации РФ «по демилитаризации и денацификации Украины».

«По каким-то каналам до [лидера партии, депутата Госдумы Сергея] Миронова дошла информация о высказываниях Холодарева. И он решил Холодарева исключить», — поделился источник, знакомый с ситуацией.

В разговоре с URA.RU депутат поделился, что узнал о решении руководства партии случайно. По его данным, в действительности оно было принято еще 26 февраля. «Оформили задним числом», — сказал депутат, отметив, что «не имеет ничего против „Справедливой России“». Также Холодарев поделился, что триггером могла стать его переписка с лидером свердловского отделения СРЗП, депутатом Госдумы и товарищем Миронова Андреем Кузнецовым. В сообщениях Холодарев, по его словам, раскритиковал Кузнецова за то, что тот голосовал за признание независимости Луганской и Донецкой народных республик. Дозвониться до Кузнецова к моменту публикации корреспонденту не удалось.

Источник URA.RU в муниципальной власти уточнил: исключение Холодарева, который попал в гордуму Екатеринбурга по спискам СРЗП в 2018 году, из партии не означает, что он лишится депутатского статуса. «Это автоматически произойдет только в том случае, если Холодарев покинет фракцию», — уточнил собеседник.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин подчеркивал, что РФ должна была пойти на этот шаг, чтобы защитить жителей Донбасса. Целями спецоперации заявлялись демилитаризация и денацификация Украины.

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