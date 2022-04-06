«Южуралзолото» отказалось от продажи своего актива

Сделке по продаже золотодобывающей компании помешали внешние обстоятельства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Группа компаний «Южуралзолото» (ЮГК, Челябинская область) Константина Струкова отказалась продавать ГК «Регион» часть акций золотодобывающей компании Petropavlovsk PL. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Южуралзолота», это решение принято из-за изменившихся внешних обстоятельств. Сделка была анонсирована месяц назад.

«ЮГК сообщает о принятом решении не закрывать сделку по продаже принадлежащего пакета акций Petropavlovsk PLC., ранее заключенную с ГК „Регион“. Решение обусловлено изменившимися внешними обстоятельствами, находящимися вне влияния сторон по сделке», — пояснили URA.RU в пресс-службе компании.

В ЮГК отметили, что считают важным обратить внимание менеджмента и независимых директоров, составляющих большинство в Совете директоров компании, на следующие обстоятельства. Необходимо принять срочные меры по оптимизации долгового портфеля и поиску оптимальных решений. Эти решения должны обеспечить максимально возможный уровень защиты интересов акционеров и сохранение стоимости Petropavlovsk PLC.

В «Южуралзолото» входят месторождения и золотодобывающие компании в Челябинской области, Красноярском крае, Республике Хакасии. Также ему принадлежит «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» в Московской области. В 2020 году компания стала владеть 29,19% доли в капитале Petropavlovsk PLC — одного из крупнейших золотодобытчиков в стране. Этот актив должна была купить ГК «Регион».

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