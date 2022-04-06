Казахстан открывает российскую границу в Курганской области

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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, шлагбаум, пограничник, граница, таможенный пост
Все ограничения при пересечении границы снимаются Фото:
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С 11 апреля Казахстан снимает большую часть ограничений по пересечению сухопутной границы с Россией. Об этом сообщается на сайте премьер-министра республики.

«Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации с 11 апреля текущего года принято решение о снятии ограничений по пересечению гражданами РК, лицами без гражданства и иностранцами государственной границы Республики Казахстан в сухопутных пунктах пропуска с Российской Федерацией, Республиками Узбекистан и Кыргызстан», — говорится в сообщении.

Решение было принято 6 апреля на заседании межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции. Также отменяются ограничения при пересечении границы авиасообщением.

На границе необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест или документ о вакцинации. Ранее URA.RU сообщало, что в конце марта все ограничения при пересечении границы с Казахстаном были отменены со стороны России.

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С 11 апреля Казахстан снимает большую часть ограничений по пересечению сухопутной границы с Россией. Об этом сообщается на сайте премьер-министра республики. «Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации с 11 апреля текущего года принято решение о снятии ограничений по пересечению гражданами РК, лицами без гражданства и иностранцами государственной границы Республики Казахстан в сухопутных пунктах пропуска с Российской Федерацией, Республиками Узбекистан и Кыргызстан», — говорится в сообщении. Решение было принято 6 апреля на заседании межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции. Также отменяются ограничения при пересечении границы авиасообщением. На границе необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест или документ о вакцинации. Ранее URA.RU сообщало, что в конце марта все ограничения при пересечении границы с Казахстаном были отменены со стороны России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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