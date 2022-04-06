Казахстан открывает российскую границу в Курганской области

С 11 апреля Казахстан снимает большую часть ограничений по пересечению сухопутной границы с Россией. Об этом сообщается на сайте премьер-министра республики.
«Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации с 11 апреля текущего года принято решение о снятии ограничений по пересечению гражданами РК, лицами без гражданства и иностранцами государственной границы Республики Казахстан в сухопутных пунктах пропуска с Российской Федерацией, Республиками Узбекистан и Кыргызстан», — говорится в сообщении.
Решение было принято 6 апреля на заседании межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции. Также отменяются ограничения при пересечении границы авиасообщением.
На границе необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест или документ о вакцинации. Ранее URA.RU сообщало, что в конце марта все ограничения при пересечении границы с Казахстаном были отменены со стороны России.
С 11 апреля Казахстан снимает большую часть ограничений по пересечению сухопутной границы с Россией. Об этом сообщается на сайте премьер-министра республики. «Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации с 11 апреля текущего года принято решение о снятии ограничений по пересечению гражданами РК, лицами без гражданства и иностранцами государственной границы Республики Казахстан в сухопутных пунктах пропуска с Российской Федерацией, Республиками Узбекистан и Кыргызстан», — говорится в сообщении. Решение было принято 6 апреля на заседании межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции. Также отменяются ограничения при пересечении границы авиасообщением. На границе необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест или документ о вакцинации. Ранее URA.RU сообщало, что в конце марта все ограничения при пересечении границы с Казахстаном были отменены со стороны России.