06 апреля 2022

Макрон считает правильным поддерживать диалог с Путиным

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Официальный сайт президента Украины, макрон эммануэль
Макрон: это «необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Необходимо поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил лидер Франции Эмманюэль Макрон.

«Я считаю совершенно правильным говорить постоянно с президентом России от имени Франции», — сказал Макрон 6 апреля в эфире телеканала TF1. Он считает, что это «необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе».

Такая реакция Макрона последовала после заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой в отношении контактов Франции и РФ. Французский лидер назвал критику Моравецкого «необоснованной» и «возмутительной». Он добавил, что слова Моравецкого его не удивили, ведь тот просто «вмешивается во французскую избирательную кампанию», — поделился Макрон.

По мнению научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, Польша хочет вмешаться в спецоперацию России на Украине, «но очень боится». Страна хочет поучаствовать в операции, но так, чтобы США и НАТО гарантировали их безопасность.

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Необходимо поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил лидер Франции Эмманюэль Макрон. «Я считаю совершенно правильным говорить постоянно с президентом России от имени Франции», — сказал Макрон 6 апреля в эфире телеканала TF1. Он считает, что это «необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе». Такая реакция Макрона последовала после заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой в отношении контактов Франции и РФ. Французский лидер назвал критику Моравецкого «необоснованной» и «возмутительной». Он добавил, что слова Моравецкого его не удивили, ведь тот просто «вмешивается во французскую избирательную кампанию», — поделился Макрон. По мнению научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, Польша хочет вмешаться в спецоперацию России на Украине, «но очень боится». Страна хочет поучаствовать в операции, но так, чтобы США и НАТО гарантировали их безопасность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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