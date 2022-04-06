Макрон считает правильным поддерживать диалог с Путиным

07 апреля 2022 в 01:17 Размер текста - 17 +

Макрон: это «необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимо поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил лидер Франции Эмманюэль Макрон. «Я считаю совершенно правильным говорить постоянно с президентом России от имени Франции», — сказал Макрон 6 апреля в эфире телеканала TF1. Он считает, что это «необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе». Такая реакция Макрона последовала после заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой в отношении контактов Франции и РФ. Французский лидер назвал критику Моравецкого «необоснованной» и «возмутительной». Он добавил, что слова Моравецкого его не удивили, ведь тот просто «вмешивается во французскую избирательную кампанию», — поделился Макрон. По мнению научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, Польша хочет вмешаться в спецоперацию России на Украине, «но очень боится». Страна хочет поучаствовать в операции, но так, чтобы США и НАТО гарантировали их безопасность. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Необходимо поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил лидер Франции Эмманюэль Макрон. «Я считаю совершенно правильным говорить постоянно с президентом России от имени Франции», — сказал Макрон 6 апреля в эфире телеканала TF1. Он считает, что это «необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе». Такая реакция Макрона последовала после заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой в отношении контактов Франции и РФ. Французский лидер назвал критику Моравецкого «необоснованной» и «возмутительной». Он добавил, что слова Моравецкого его не удивили, ведь тот просто «вмешивается во французскую избирательную кампанию», — поделился Макрон. По мнению научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, Польша хочет вмешаться в спецоперацию России на Украине, «но очень боится». Страна хочет поучаствовать в операции, но так, чтобы США и НАТО гарантировали их безопасность.